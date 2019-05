Game of Thrones ha sido una de las mejores series de televisión que he visto en mi vida, y créanme cuando les digo que he visto muchas series. No vamos a disculpar las falencias y torpezas de capítulos como The Bells o The Iron Throne pero es claro que la sombra es pequeña a la par de lo que vivimos frente a otros maravillosos, como Baelor, Blackwater, The Rains of Castemere o The Battle of the Bastards. El saldo a favor es amplio e indiscutible.