‘Force Masters’: una agente de ventas y un chofer que cambió su vida son primeros clasificados

La adrenalina y la velocidad tuvieron una intensa lucha contra el reloj durante el primer capítulo de Force Masters: The Challenge, nuevo programa de Teletica. Finalmente solo dos pasaron a la segunda fase; se trata de Verónica Aragón, de 27 años, y de José Alonso Castro, de 39.

Este 19 de febrero participaron los primeros 10 de los 50 clasificados en esta competencia deportiva televisada.

Hace siete años que José Alonso Castro decidió cambiar su vida. Desde entonces se dedica a la calistenia. Él es uno de los primeros clasificados de 'Force Masters', de Teletica. Foto: Cortesía

Tanto Aragón como Castro lograron completar su recorrido por el circuito, que consta de 10 obstáculos, en un tiempo menor: a la agente de ventas le tomó poco más de 6 minutos y 30 segundos, mientras que al chofer hizo 4 minutos y 50 segundos.

El primer programa demostró que nada es seguro y que las emociones siempre estarán a tope.

Luego de clasificarse, Verónica y José Alonso recibieron ¢250.000 cada uno. Ellos regresarán en el sexto programa, episodio en el que estarán los 10 clasificados que lucharán para llegar a la final. Solamente habrá una persona ganadora y su premio será un carro todo terreno del año.

En la segunda fase el circuito cambiará y los participantes se enfrentarán a distintas sorpresas, en las que nadie tiene nada garantizado, pues los obstáculos prueban desde el equilibrio, la fuerza, la concentración y la agilidad, entre otros.

Tras resultar clasificados, Verónica y José Alonso conversaron sobre lo que los motivó a unirse al programa y la satisfacción de pasar a la segunda fase.

Andrey Venegas, Gonzalo Solano, Karla Céspedes, Evelio Valverde, Paula Villalobos, Jennifer Hidalgo, Max Murillo y Angélica Girón completaron el grupo de los primeros 10 participantes de Force Masters.

"El orgullo es espectacular"

En algún momento, a Verónica Aragón, de 27 años, le cuestionaron cómo haría en un programa en el que los hombres y las mujeres “competirían combinados”. La joven tuvo claro que no sería problema. Estaba segura de sus congéneres y, sobre todo, de sí misma. Tenía razón: ella logró clasificarse en el primer programa, junto con José Alonso Castro.

“Me alegra mucho haber clasificado y demostrarles a todas esas chicas que nosotras sí podemos. ¿Hombres y mujeres compitiendo juntos? Claro que se puede. Nosotras tenemos habilidad en todos los aspectos. No es el más fuerte el que pasa. Tenés que analizarlo, tener fortaleza mental, controlar la presión. Las mujeres somos capaces de llegar donde queramos”, afirmó.

Verónica ha sido una apasionada del deporte desde que recuerda. Actualmente, práctica crossfit y va al gimnasio.

Llegar a Force Masters la motivó: qué mejor manera de entrenar que con un incentivo.

“Haber clasificado me hace sentir muy orgullosa de mí misma. Fue algo que deseé. Cuando ingresé dije: ‘voy a estar arriba de esa torre (el último obstáculo)’. Me reté y lo logré. Me siento demasiado feliz”, expresó.

Verónica Aragón trabaja como agente de ventas y tiene 27 años. Su agilidad y rapidez le permitieron ser una de las dos personas clasificadas para avanzar en la siguiente etapa de 'Force Masters'. Foto: Cortesía

La agente de ventas, quien también incursiona en el mundo de los bienes raíces, no permitió que los nervios o la ansiedad la invadieran. Se enfocó en analizar las pruebas y pensar en positivo.

En el primer programa, la vecina de Alajuela fue acompañada por sus mejores amigos. Sus padres estuvieron pendientes, pero no pudieron asistir porque viven en San Carlos.

Para Verónica, el gran premio es una ilusión. No obstante, cuando estuvo compitiendo la idea de una remuneración material se esfumó de su cabeza y solamente pensaba en superarse a sí misma.

“Más allá que el carro, esto es un reto personal. Hay mucha emoción en decir: ‘Lo hice, lo logré. El orgullo interno es espectacular”.

"Quiero dar un ejemplo"

Hace siete años, un amigo invitó a José Alonso Castro a inscribirse al gimnasio. Asistió pero se salió. De igual manera, quería que su estilo de vida fuera más saludable y fue entonces cuando conoció la calistenia, disciplina de ejercicios físicos que se realizan con el propio peso corporal. Quedó fascinado y, desde entonces, vive diferente.

Él fue el competidor que durante el primer programa de Force Masters realizó el circuito de obstáculos en el menor tiempo. Este primer triunfo lo tomó con alegría y con serenidad.

Su intención es siempre “tener los pies sobre la tierra”, pero más que esto desea motivar a las personas.

“Yo empecé en esto buscando vivir mejor. Veo esta oportunidad para dar un ejemplo y decirle a la gente que es posible cambiar el estilo de vida para quien lo quiera de corazón”, asegura.

Castro trabaja como chofer de aplicaciones de transporte y como profesor de calistenia. Su participación en Force Masters se da luego de varios amigos le comentaran que se realizarían audiciones para un concurso de este tipo: participó e ingresó al programa.

El circuito de 'Force Masters' probará a los deportistas, pues sus 10 obstáculos tienen características muy particulares. (Mayela Lopez)

“Me siento muy orgulloso y emocionado. Tenía esa meta en la cabeza. Cuando me llamaron para los 50 (clasificados) dije: ‘quiero clasificar, no quiero salir tan rápido’. Eso sí, con pies en la tierra y sin engrandecerme. Quiero disfrutarlo y dar lo mejor de mí”, comentó Castro.

Para él, la disciplina es muy importante en su vida. Desde el 1.° de enero ha estado entrenando y alimentándose muy balanceado para entregar su mejor versión en la competencia.

Participar en un programa que promueve la salud tiene muy entusiasmado al vecino de Tibás, pues cree que socialmente el ejercicio se ha encasillado como si fuera una obligación y debería verse como bienestar.

“Yo más bien deseo ir a entrenar, comer bien, ir a dar lo mejor de mí. Hay que cambiar el enfoque para que las personas vean que el ejercicio es bueno para uno”.

Sorpresa

Cada domingo, dos figuras conocidas competirán en el circuito; el ganador recibirá ¢1 millón, que será donado a una fundación.

En este primer programa los participantes fueron el entrenador Daniel Carvajal y el comediante Renzo Rímolo. El primero logró avanzar más y benefició a Construyendo Sonrisas.

Force Masters se transmitirá durante 12 semanas y se puede ver todos los domingos a las 7 p. m.