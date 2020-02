En esta historia animada no podrán faltar el payaso de la clase, Bex (Betsy Sodaro, Another Period); el influenciador de moda, Yangzi (Yassir Lester, Making History); el aspirante a joven problemático, Wolf (Zach Cherry, Crashing), y su amor platónico, Mia (Rashida Jones), que nunca conoció una causa a la que no dedicaría su vida. El más genial de su escuela es el Sr. Mitch (Khalifa Khalifa), consejero amado por todos, ocasionalmente entrenador de gimnasia y enfermero escolar debido a los recortes presupuestarios.