“Lo único que pensaba era en ir paso a paso. Vendía popis, llegaba todo quemado y tarde: me dormía de madrugada practicando. Ha sido de mucho esfuerzo. De constancia. De aprender que no siempre salen las cosas. Me he tenido que enfrentar a eso. Tengo 24 años y siento como si tuviera 50 por lo que he tenido que pasar. Nunca sentí vergüenza”, cuenta.