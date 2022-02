‘Estamos muertos’, la salvaje serie de zombis que arrasa en Netflix

Las opciones son limitadas: o los matas o te matan... En Estamos muertos (2022), nueva serie Netflix, no hay más alternativas. Un indefenso ratón es el causante de tal encrucijada, que enfrenta a violentos zombis con un grupo de estudiantes desesperados.

La historia de Estamos muertos comienza así: una niña, que fue mordida por una rata de laboratorio dentro de la escuela, presenta síntomas extraños que son todo un misterio. La joven está fuera de control. Ya mordió a otro compañero de clase y de repente no son dos, sino decenas de estudiantes transformados en zombis mutilados, buscando acabar con los humanos dentro del colegio.

'Estamos muertos' es una serie de Netflix, donde el terror de los muertos vivientes llega a la escuela. (Yang Hae-sung/Netflix/Yang Hae-sung/Netflix)

En la escuela secundaria, ubicada en una ciudad suburbana, han suspendido las clases por “el Apocalipsis”, pero los humanos que todavía quedan dentro de la escuela no pueden salir de allí, a menos de que quieran ser atacados y terminar convertidos en un monstruo carnívoro. En síntesis, el colegio se ha convertido en un sangriento campo de batalla, donde los jóvenes se encuentran en la terrible situación de ver a sus amigos transformados en muertos vivientes.

Al mejor estilo de The Walking Dead, los protagonistas de la nueva serie se topan con la dificultad de que no hay teléfonos, ni tampoco comida, además de que los zombis pueden estar en cualquier lugar y aparecer de forma repentina. Para colmo de males, tampoco hay adultos para guiar y proteger a los estudiantes.

Sin embargo, afuera de la escuela la situación es igual de espeluznante. Este es un virus poderoso y muy contagioso, que ha logrado salir de la escuela para filtrarse en cada rincón de la ciudad. Ya no hay nada que hacer y todos los humanos corren peligro, mientras se enfrentan a un fenómeno desconocido.

A medida que más y más personas se infectan, las autoridades declaran el estado de emergencia. De repente la ciudad está en cuarentena, en medio de un evento sin precedentes.

Una metáfora de la covid-19

¿Estamos ante una metáfora sobre la covid-19?

La pregunta es difícil de responder, pues hasta ahora Lee Jae-Kyu, Chun Sung-il y Kim Nam-soo, los cerebros detrás de esa producción, no han dado pistas de que así sea. Sin embargo ya muchos expertos, principalmente críticos de televisión y fans, han hecho la relación entre un virus que se escapa de un laboratorio e infecta a decenas de personas en cuestión de minutos. Esto los hace pensar que la respuesta, en conclusión, es sí.

'Estamos muertos' se desarrolla dentro de un colegio, ubicado en Corea del Sur. (Yang Hae-sung/Netflix/Yang Hae-sung/Netflix)

“Al ver Estamos muertos no pude evitar preguntarme si esto fue diseñado como una metáfora de la covid-19 o si fue, simplemente, un caso del momento. Mi sensación es que, incluso si fuera lo último, se hizo un gran esfuerzo para hacer ingeniería inversa a nuestros tiempos: aquí, los zombis son creados por un virus y recibimos mucha información sobre infecciones, debido a que está ambientada en un colegio. Lo más apremiante es que este es un virus, que se comporta como covid-19, en una forma clave (...). Ese es el golpe maestro de la serie”, afirma Stuart Heritage, crítico de The Guardian.

Además, los expertos en cine y televisión hacen hincapié en que en el mundo de Estamos muertos se habla de cuarentenas, brotes y de hacerse la prueba; mientras los expertos buscan desesperadamente una solución al virus que se ha salido de control.

“Son términos que, antes de la pandemia, habrían pasado por alto con la suposición de que nada de eso podría suceder en la vida real. Ya van dos años desde que todo esto (la pandemia) comenzó y estas palabras cobran un nuevo significado, en un mundo que aún sufre por la covid-19″, resaltó Gaby Gloria, crítica de CNN Filipinas.

¿Un nuevo éxito?

Tal parece que Corea del Sur lo ha hecho de nuevo. Las series cargadas de escenas violentas y sangrientas son lo suyo y así se está posicionando frente al mundo, al menos en Netflix

Primero fue El juego del calamar, la serie que arrasó en la plataforma, y todo parece indicar que Estamos muertos se encamina a convertirse en el nuevo éxito del gigante del streaming.

Estamos muertos Yoon Chan-young (Lee Cheong-san) y Park Ji-hu (Nam On-jo) son parte de los jóvenes talentos que forman parte de esta producción. (Yang Hae-sung/Netflix/Yang Hae-sung/Netflix)

En Costa Rica, la producción ya se ubica en el segundo lugar de lo más visto a tan solo tres días de su estreno. A nivel internacional, por su parte, la serie ya está dando mucho de qué hablar.

“Corea del Sur es bueno en este tipo de cosas. En solo unos meses, este es el tercer original coreano de Netflix que me ha dejado boquiabierto. Y aunque no repetirá el éxito aplastante de El juego del calamar (nada lo hará, ni siquiera la segunda temporada de El juego del calamar), aún resuena con el mismo existencialismo ganador de Hellbound (otra serie surcoreana en Netflix). Cualquiera que haya visto Train to Busan sabrá que Corea del Sur es líder mundial cuando se trata de contar historias sobre muertos vivientes”, agregó Heritage.

La serie, de 12 episodios de una hora cada uno, es la primera producción original que Corea del Sur estrena para Netflix en este 2022. No sería de extrañar que, en las próximas semanas, la compañía de streaming anuncie que esta serie ha batido algún nuevo récord.