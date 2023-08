Érika Nahrgang es la nueva productora ejecutiva de Repretel: ‘Es un doble premio’

La escena se repite 23 años después: Érika Nahrgang regresa de Estados Unidos a Costa Rica para trabajar en Repretel. La reconocida productora de televisión es la nueva ficha de la televisora de La Uruca, empresa que nuevamente le abre las puertas: ahora como su productora ejecutiva, encargada de liderar la producción de contenidos de los distintos canales.

Desde hace cinco años, Nahrgang vive en Dallas, Texas, no obstante, en octubre se mudará definitivamente a su país: su alegría es inmensa porque regresa a su tierra y, además, a trabajar en televisión, medio en el que suma más de dos décadas de experiencia.

En el año 2000, Nahrgang inició su carrera como productora en Repretel, justo cuando regresaba de estudiar en Estados Unidos. Años más tarde fue ficha de Teletica y después laboró para el canal CB24. En el último lustro, además, estuvo trabajando para una empresa de manufactura en el área de comunicación y mercadeo.

Ahora mismo lo hace de manera remota para Repretel.

“He estado en Estados Unidos porque terminé una serie de proyectos en Costa Rica y se abrió la oportunidad de venir aquí. Como soy ciudadana norteamericana, casi que fue de tomar el avión y venirme (es hija de madre costarricense y padre estadounidense). Pensé en que era bueno que mi hija tuviera la experiencia y fortaleciera su inglés. Llegamos cuando ella tenía 11 años. Ahora regreso porque extraño mi país y porque se me da esta gran oportunidad”, comentó desde Estados Unidos.

Érika Nahrgang regresa a Costa Rica tras cinco años viviendo en Estados Unidos. Retornar a su país y trabajar en televisión en Repretel, es algo que describe como una gran alegría. Foto: Cortesía

Érika, de 52 años, regresa al país con su hija Krystel Nahrgang, de 16 años, quien retornará a Estados Unidos cuando sea tiempo de asistir a la Universidad.

La productora viajará en setiembre para tener varias reuniones presenciales con un equipo especializado, del que destaca su talento y experiencia. Será en octubre cuando ya se mude definitivamente al país. Érika estará vinculada con todas las áreas de contenidos del grupo, exceptuando los noticieros.

Según Fernando Contreras, presidente de Grupo Repretel, la incorporación de la profesional se suma “a una serie de acciones y contrataciones que estamos llevando a cabo para el cumplimiento de los objetivos fijados en todas nuestras plataformas”.

Nahrgang, quien cuenta con amplia trayectoria nacional e internacional, conversó con La Nación acerca de esta oportunidad, de la ilusión de regresar a la tele y del emocionante reto de producir en tiempos en los que hay tanta información y contenido en las redes sociales y plataformas de streaming.

“Estoy superagradecida con la oportunidad. Me siento con muchísima ilusión porque esto es volver a mi país y hacer lo que amo” — Érika Nahrgang

-¿En qué etapa de su carrera regresa a Repretel?

En una etapa muy bonita, de mucha madurez profesional. Con mucha visión. Creo que vivir afuera es una experiencia importante porque en Estados Unidos una se expone a muchas culturas, variedades y visiones. Me he mantenido vinculada con Costa Rica: voy tres veces al año, veo noticias, leo La Nación y estoy empapada de lo que pasa en el acontecer en Costa Rica.

“Creo que llevo madurez profesional interesante y mucho amor por mi país. Regreso porque extraño mi país y por esta gran oportunidad de hacer lo que amo, que es televisión. Volver a un medio de comunicación como Repretel, que maneja una serie de plataformas, es una ilusión tremenda. Es un doble premio volver a mi país y a todo lo que amo hacer.

-¿En qué proyectos estuvo antes de retornar a la televisión?

Siempre he estado con el mismo proyecto en Estados Unidos. Me vine con un trabajo que no es en medios, pero sí en comunicación. Estuve en la industria de manufactura, fue cambiar a una industria menos acelerada, porque hasta en una campaña política estuve antes de venirme (en la del excandidato Rodolfo Piza entre el 2017 y el 2018). Antes de instalarme aquí tenía una empresa de consultoría.

“En Estados Unidos asumí el reto de entrar a una empresa de manufactura que tenía 1.500 empleados, muy grande, pero con un departamento de comunicación y mercadeo muy primitivo. Me ha tocado llegar a reconstruir de cero la marca e historia corporativa. Ha sido interesante. Fue un impasse en medios pero no en comunicación.

-¿Qué es lo más atractivo de volver a un medio que conoce tan bien como la televisión?

Es poder crear estos contenidos que hacen que la gente sueñe, se inspire, conozca, aprenda y se informe. (...) Creo en el poder de los medios, del impacto y responsabilidad que tenemos. Todo el bien que se puede hacer. Me encanta transformar, gente, vidas y conceptos. Me emociona hacerlo con un grupo de gente que va a caminar conmigo en esta misión de generar contenidos que transformen, aporten y diviertan. Creo en que hay una gran necesidad de construir y contar historias.

-¿Con qué visión llega Érika Nahrgang a Repretel?

Quiero proporcionarle a los costarricenses algo positivo, informativo, de educación, divertido y que cada proyecto atraiga un mercado que responda de forma positiva a lo que vayamos a hacer. Repretel es una televisora de mucha trayectoria, quiero tratar de llevarla a otro nivel. Es un honor ser parte de este equipo.

-¿Viene con alguna tarea encomendada?

De momento haré un proceso de análisis. Llego en un momento espectacular, con un nuevo director comercial (Juan Carlos Moya). Hemos trabajado muy bien por muchos años. Es como la cereza en el pastel saber que vamos a trabajar juntos. Voy a ir a escuchar mucho por todo lado. Uno no tiene la verdad absoluta. Quiero escuchar qué piensan las personas de adentro y empezar un proceso de creatividad.

Érika Nahrgang es la nueva productora ejecutiva de Repretel. Foto: Cortesía

-¿Cómo veremos su sello en esta televisora?

Espero que con buen rating y con patrocinadores contentos, pero sobre todo con compañeros contentos de ser parte de buenos proyectos que vamos a gestar juntos. Creo en los equipos. El sello mío está en que mis compañeros de trabajo estén orgullosos de lo que se pone en pantalla y que esto sea algo que aporte a las personas. Que se rían, se emocionen. Que estén orgullosos de ser parte, darles algo que aporte a sus vidas.

-Grupo Repretel es conocido por sus producciones originales que, generalmente, resultan muy existosas. ¿Qué tan retador le resulta esto para una profesional con vasta experiencia como la suya?

Creo que el reto al final cae en eso: en que ese contenido continúe aportando, así como todos esos contenidos que Repretel ha sido original en crear. (La intención) es llevarlos a otro nivel, adaptarnos a los tiempos, buscar nuevos nichos de población y audiencia que tienden a irse por otros medios. Hay que buscar formas de volverlos a traer.

“El reto es integrar las plataformas, buscar y escuchar lo que la gente y sectores quieren ver. Al final quiero que quienes trabajen conmigo, en equipo, estén orgullosos de su trabajo. Creo que se tiene que trabajar con propósito. Espero poder aportar, brindar oportunidades para que los compañeros sigan trabajando con propósito.

-¿Qué es lo que más importa, en el mundo de la producción televisiva, en tiempos donde las redes sociales y contenidos de streaming han tomado tanta relevancia? ¿Qué ingredientes debe tener un espacio para que sea atractivo para el público tan variado de Repretel?

Si tuviera que decirlo en una frase, eso es contar historias. El tipo de historia y cómo se cuenta, esa es la clave. Se puede contar divertida, informativa (...). Las audiencias ahora son más exigentes; sobre todo las nuevas generaciones. Hay tanta información por todo lado, a diferencia de cuando yo era universitaria, por ejemplo. El nivel informativo es abismal. Hay que saber ser original. Ver qué están buscando las personas y poder enganchar con ellos.

“Los formatos han cambiado. La clave está en enganchar a la gente dentro del bombardeo informativo”. — Érika Nahrgang