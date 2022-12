¿En vacaciones y con ganas de maratonear series? Le damos unas recomendaciones especiales

Con el veloz avance de diciembre ya comienzan las vacaciones de escolares y adultos, quienes para alivianar la carga del año priorizan en sus planes unas buenas sesiones de sillón, comida y series.

Es un plan tentador, por supuesto, pero aunque existen decenas de plataformas de streaming siempre es complicado encontrar la serie ideal o, al menos, una propuesta refrescante dentro de los colosales catálogos de cada servicio.

Por esa razón en Viva realizamos un compendio de buenas series que merecen su atención, todas con grandes talentos detrás de cámaras. A continuación la lista de recomendaciones.

Antidisturbios (HBO MAX)

Vicky Luengo se desempeña fantásticamente como protagonista del drama 'Antidisturbios'. Foto: HBO

Las series en lengua española tienen cada vez más cabida dentro de los grandes catálogos, como demostró Elite, La Casa de Papel, La Casa de las Flores, entre otras. Sin embargo, al repasar esos títulos, extrañamente siempre se olvida la gran producción Antidisturbios, disponible en HBO MAX.

Este thriller sigue la trepidante historia de una brigada de seis policías antidisturbios, quienes son investigados por Asuntos Internos cuando un desahucio se les va de las manos. A medida que Laia, la agente más persistente del caso avanza con la investigación, los secretos revelados los envuelven a todos en una compleja trama de violencia, poder y traición.

La producción viene dirigida por Rodrigo Sorogoyen, uno de los cineastas españoles más interesantes de la actualidad. Es conocido por la fascinante El Reino (2018) y recientemente fue el director más nominado a los próximos Premios Goya gracias a su cinta As Bestas (2022).

We Are Who We Are (HBO MAX)

Caitlin y Fraser componen el núcleo emocional de 'We Are Who We Are', una serie sobre el crecimiento, la fluidez de género y la identidad. Foto: HBO

Luca Guadagnino es un cineasta único, que ganó popularidad por Call Me By Your Name (2016), pero que tiene una carrera llena de grandes filmes como Suspiria (2019), A Bigger Splash (2015), I Am Love (2009) y actualmente tiene en salas Bones and All (2022).

Sin embargo, fuera de sus trabajos de largometraje, este director italiano tiene una joya oculta llamada We Are Who We Are, la cual es una suerte de película de ocho horas pero que se presenta dividida en ocho capítulos.

La producción sigue a Fraser (Jack Dylan Grazer), un solitario adolescente de Nueva York que se ha mudado a una base militar estadounidense ubicada en Italia, ya que su madre, una coronel del ejército, fue transferida junto a su esposa.

En ese entorno conocerá a otro introvertido personaje: Caitlin (encarnada por la magnífica debutante Jordan Kristine Seamon). Al hablar y profundizar en su relación, ambos se topan frente a preguntas referentes a su identidad, conectándose mutuamente en esas reflexiones.

Los protagonistas de 'We Are Who We Are' tratan de hacerse un campo en la vida, al igual que en este afiche promocional. Foto: HBO

La serie no necesita grandes giros dramáticos ni nada similar para hipnotizar a la audiencia. We Are Who We Are es una historia honesta sobre descubrir cuál es nuestro lugar en el mundo y las maravillas que esconden los pequeños momentos de conexión con nuestros pares. Sencillamente imperdible.

Devilman Crybaby (Netflix)

'Devilman Crybaby' es un animé para adultos cargado de violencia e imágenes crudas. Foto: Netflix

Vaya serie es Devilman Crybaby (2018), sin dudas uno de los mejores y más interesantes títulos que uno puede hallar en el vasto catálogo de Netflix.

Esta producción animada es mejor verla y que no se la cuenten, pero si necesita saber lo esencial a continuación se lo contamos: con los demonios despertando y la humanidad en crisis, un niño demonio es llevado a una guerra brutal y degenerada contra el mal por Ryo, su misterioso amigo.

Con imaginería gore, una historia atrapante y una banda sonora estridente, Devilman Crybaby logra con solo diez episodios convertirse en uno de los mejores animé para adultos de los últimos años.

Twin Peaks (Paramount Plus y Netflix)

El Sheriff Truman y el agente Dale Cooper hacen mancuerna en la serie 'Twin Peaks'. Foto: Paramount

Aunque es un título de culto, muchas audiencias no conocen la maravillosa serie que David Lynch construyó desde los noventa y que finalizó en el 2017.

Lynch, recordado por Cabeza Borradora (1977), Terciopelo Azul (1987), Carretera Perdida (1997), Mulholland Drive (2001) e Inland Empire (2006) también sacó tiempo para hacer una producción televisiva.

La tercera temporada de 'Twin Peaks' fue catalogada como la mejor película del 2017 por la revista 'Cahiers du Cinema'. Foto: Showtime

La historia es un policiaco con tintes paranormales, donde el agente especial Dale Cooper llegará a una extraña ciudad rural. En dicho lugar, diversos eventos fuera de lo común lo guiarán para encontrar al asesino de una joven, quien apareció envuelta en plástico.

En Paramount Plus se pueden disfrutar las dos primeras temporadas de la serie, mientras que la tercera está disponible en Netflix.

Too Old to Die Young (Amazon Prime Video)

Miles Teller protagoniza 'Too Old To Die Young', serie de cocción lenta. Foto: Prime Video

Drive (2011) es todo un clásico contemporáneo. Con sus luces de neón e intenso drama, el cineasta Nicolas Wending Rufn se volvió un autor reconocido por su estética depurada e interés en historias cargadas de nihilismo.

Aunque siempre ha estado desde la silla de dirección para largometrajes, como también lo hizo con The Neon Demon (2016) y Only God Forgives (2013), el cineasta danés también quiso interesarse en el mundo de las series.

Así fue como nació Too Old to Die Young, disponible en Amazon Prime Video. La historia nos presenta a Martin Jones, un ayudante de sheriff del condado de Los Ángeles, quien se ve obligado a entrar en un mundo clandestino y letal de soldados del cártel, asesinos yakuza y justicieros misteriosos. No tardará en verse inmerso en una odisea surrealista de asesinatos, misticismo y venganza mientras le acechan sus antiguos pecados.

The Kingdom (Mubi)

Un joven Lars Von Trier despide personalmente cada episodio de 'The Kingdom'. Foto: Mubi

Si quiere probar una nueva experiencia televisiva debe ver The Kingdom (1994-2022), serie del danés Lars Von Trier al que se le ha aplaudido por cintas como Melancolia (2011), Ninfomanía (2013) y La Casa que Jack Construyó (2018).

Ver a este cineasta siempre es un sentimiento lisérgico y, en The Kingdom, su única serie, no es excepción.

Por más de dos décadas, solo a través de compra de DVD, fue posible ver 'The Kingdom'. Ahora está disponible en Mubi. Foto: Amazon

Esta producción se encuentra en Mubi, una plataforma no tan conocida pero fabulosa. Históricamente, Mubi solo ha agregado películas a su catálogo y, por primera vez, rompe esa tradición al agregar esta serie que inició en 1994, fue cancelada y este año se reinició para darle un cierre.

Considerada como el equivalente de Twin Peaks en Dinamarca, cuenta los vaivenes de un grupo médicos que empiezan a notar la intromisión de almas en pena en su hospital. Como se puede esperar, es mejor no contar demasiado y dejarse sorprender.