“En realidad no creo que Yeray venga a destruir esta relación como muchos creen, porque en todo este tiempo lo único que ha existido entre Carla y Samuel es un tira y encoge en sus vidas, porque son los típicos polos opuestos que se atraen. En realidad, aunque no lo crean, Yeray no viene a destruir, sino que viene a sufrir al verse involucrado en esta situación”, declaró Sergio Momo a Sensacine.