–Te tengo una respuesta para eso (ríe). Se debe a que las televisoras no recibieron una señal directa al momento del aterrizaje en la Luna, pudieron obtener audio, pero no pudieron recuperar el video o las imágenes, lo que hizo pensar que todo era falso. Lo que hicieron algunos medios de comunicación, como CBS, fue simular el hecho para tener algo que mostrarle al televidente, lo que les hizo pensar que esto realmente no había sucedido. Basándome en todas las imágenes que he visto, estoy convencido de que la NASA fue a la Luna y aterrizó allí. Estoy seguro de eso.