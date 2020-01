“Fue la soledad de ese personaje lo que me atrapó por completo, así que no podría creer que sería parte de este proyecto. Imagina un escenario como este: es un martes por la noche, 1718, a mediados de noviembre, no has tenido ninguna compañía en tu castillo en 200 años. Hay una tristeza que realmente me gustó. Solo espero cumplir con las expectativas del público", declaró Claes Bang a The Guardian.