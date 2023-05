El Chunche Montero se mostrará en ‘La Matraca’ como nunca antes

Este sábado 27 de mayo, a partir de las 8 p. m., la audiencia de canal 6 verá al exfutbolista manudo Mauricio El Chunche Montero, como nunca antes. El actual director técnico será uno de los invitados de La Matraca, de Repretel y tendrá una participación inédita.

El Chunche, quien es ficha de Repretel gracias a su trabajo en Conexión Fútbol, aceptó el reto de transformarse en músico y unirse al show que presentará Misael Ramírez con su Banda MR.

En esta oportunidad, el deportista será quien aporte sabor al conjunto mientras toca las congas.

Mauricio El Chunche Montero se mostrará como nunca antes en 'La Matraca'. Foto: Repretel

La participación de Montero se da luego de unos cuatro o cinco intentos, pues por temas de él y la producción del programa no habían podido coordinar. Sin embargo, esta vez fue posible, y el ídolo alajuelense se siente más que satisfecho por esta oportunidad, en la que disfrutó mucho y se salió de su zona de confort.

“Acepté más que todo por la amistad con Frederick (Fallas, productor del espacio). El año pasado me dijeron varias veces que si podía ir, por tiempo no combinamos. Pero esta vez como se grabó con la banda me quedé después del programa de Conexión y participé un poco. Todo fue tranquilo y alegre, que es lo importante”, contó.

La participación de El Chunche no será solo musical, pues él llega a la banda con otro objetivo que se descubrirá este sábado. Eso sí, finalmente termina como parte del show tocando las congas y “pulseando” una contratación. ¿Lo logrará?

Mauricio Montero se sintió tan bien con su participación que se animaría a regresar y hasta a personificar a algún personaje, tal y como hacen los diferentes imitadores del programa de humor. Eso sí, por ahora, El Chunche no tiene una figura en mente para emular.

“La Matraca tiene un humor muy bueno. Hacen cosas muy buenas. Es muy alegre todo lo que producen. Por eso su contenido es por temporadas, porque se ve que no es nada fácil de lograr”, agregó Montero, quien dice que disfruta de la música regional como la de la Banda MR, aunque admite que su favorita es la cumbia y la ranchera.

Frederick Fallas, productor de La Matraca, se refirió a la alegría que les genera tener a una figura como Montero uniéndose a la dinámica humorística.

“Imagínese (lo bonito). Él es una de estas personalidades que uno veía desde pequeño jugando fútbol. Ahora trabajar y hacer proyectos con él es algo con lo que se hace un viaje a la niñez, pero sin perder ese respeto a la trayectoria de personas que han estado antes que uno. Es muy gratificante”, dijo Fallas.

La fantasía tiene lugar cada sábado en 'La Matraca'. En el primero episodio de esta cuarta temporada el musical fue de Mario Bros. Este sábado 27 de mayo será de Shrek. Foto: Repretel para LN

Las risas se apoderaron de las noches de los sábados tras el regreso de La Matraca a Repretel. El programa de humor, pensado para toda la familia, inició su cuarta temporada hace una semana y para este segundo episodio tiene, además de la participación de El Chunche, una variada agenda con la que buscan sorprender al público.

Uno de los segmentos más gustados es el del musical. Para este 27 de mayo el show se inspiró en las películas de Shrek y es, por la gran cantidad de personajes participantes, una de las puestas en escena más ambiciosas.

Fiona, Shrek, burro y su esposa la dragona; la galleta Jengi, Pinocho, los tres cerditos y muchos más serán parte del espectáculo pensado en alegrar a la niñez.

“El elenco se ha preparado por dos meses y medio. Para el especial de Mario Bros (con el que inició la temporada) ensayaron por un mes. Esta vez es el doble. Estamos muy contentos por lo que se va a ver”, agregó el productor Frederick Fallas.

Aparte de este show, en este segundo programa habrá un personaje incógnito, que al revelar su identidad hará sonreír a muchas personas.