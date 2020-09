El integrante de Perfectos Extraños producciones ha realizado publicaciones en su cuenta de Facebook relacionadas con la oleada de memes que le han hecho debido a su parecido con Chespirito. “¿No se cansaron todavía? Hay muchas más, eh... Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos (...) Es un meme nada mas (sic) pelotudo. Es para reírse (sic) un poco. No para bardear”, afirmó.