Dora Cadavid: El drama que vivió Inesita, de ‘Yo soy Betty, la fea’ antes de morir

La calidez y consejos del personaje Inesita Ramírez, en la telenovela Yo soy Betty, la fea, la convirtieron en uno de los personajes más queridos de la producción colombiana que todavía hoy se continúa viendo en Costa Rica. En Netflix, de hecho, no baja del top de lo más visto. La noticia de la muerte de Dora Cadavid, quien dio vida a la asistente de Hugo Lombardi, conmovió al medio, sobre todo al saber que ella pasó sus últimos años en un centro para adultos mayores.

Dora Cadavid, actriz de gran trayectoria en Colombia, falleció este 31 de enero a los 84 años. Sumó más de seis décadas de carrera y para muchas personas, que ella terminara retirada en un “asilo”, como ella lo llamaba, no era justo. Sin embargo, ella lo decidió así debido al drama que vivió desde el 2012, cuando perdió a su único hijo.

En la telenovela, protagonizada por Ana María Orozco (Beatriz Pinzón Solano) y Jorge Abello (Armando Mendoza), Cadavid protagonizó a la dulce Inesita, esa quien aunque era participe de las ocurrencias de ‘El cuartel de las feas’, siempre traía a tierra a sus amigas y compañeras con una guía casi maternal. En la historia Inesita vivía sola, luego de que su esposo desapareciera por 20 años, sus hijos crecieron e hicieron su vida, y finalmente ella no tenía a nadie más físicamente. Los últimos años de su vida real puede que se hayan parecido a la ficción.

[ Murió Dora Cadavid: Inesita en ‘Yo soy Betty la Fea’ ]

En el 2012 falleció su hijo Moisés Cadavid, a los 52 años. El también actor tenía cáncer de páncreas. Él era el único hijo de Dora. Tras su fallecimiento, la vida de la actriz cambió. Ella continuó trabajando, sin embargo, el dolor la superó.

“Para Dora fue un golpe tan duro; una caída muy grande, empezó a enfermarse, empezó a no sentirse bien. Mejor dicho, el dolor y la tristeza la hundieron muchísimo”, dijo su amiga María Cecilia Botero, al sitio colombiano Pulzo.

. Dora Cadavid falleció a los 84 años. Foto: GDA

Si bien ella se pasó a vivir un tiempo con su nuera y nieta, Cadavid se sentía muy deprimida y pensó que “no quería ser una carga” para sus familiares. Fue allí donde consideró irse a vivir a un lugar de retiro. La información trascendió en el año 2020 y fue parte de las noticias alrededor de qué había sido de los actores de la, hasta ahora insuperable, Yo soy Betty, la fea, emitida por primera vez en 1999.

La decisión no fue apoyada por sus amigos y compañeros del medio, sin embargo, ella fue firme en lo que consideraba era lo mejor, en tiempos en los que se sentía deprimida.

“Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo viviera sola y tú sabes que uno con esta edad no debe estar solo en ninguna parte y yo no quiero ser carga para nadie. Entonces ellas, muy inteligentemente, buscaron un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí me lo encontraron”, dijo a medios colombianos cuando se instaló en el centro de adultos mayores, replicó El Comercio de Perú, en marzo del 2021.

Otra de las declaraciones que trascendió fue la que brindó al medio Lo sé todo, allí fue categórica en decir que quería que su familia viviera tranquila.

“Yo no puedo sacrificar a una nuera y una nieta a que tengan su vida conmigo”, comentó en esa ocasión.

Aparte de su recordado papel de Inesita, Dora Cadavid fue parte de producciones como Café con aroma de mujer, Una teacher de inglés, Romeo y Buseta, Una vida para amarte, entre otras.

Además de actriz, Dora Cadavid fue locutora y cantante.