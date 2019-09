Gabriela Jiménez se unió al equipo de Conexión Fútbol en agosto del 2018. Cuando se anunció su incorporación dijo que “esta oportunidad representa un reto profesional distinto a lo que he venido haciendo. Tengo casi siete años de trabajar aquí y durante este tiempo me he ido formando y creciendo poco a poco profesionalmente. La experiencia y el tiempo me han dado credibilidad y respeto en el medio y ante mis compañeros”.