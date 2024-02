‘Despierta América’, de Univisión, emuló popular sección de ‘Informe 11’, asegura Repretel

Desde hace 20 años, una de las secciones más emblemáticas del programa de historias Informe 11 es Quéjese, un segmento que da voz al pueblo gracias a un micrófono y un cartel amarillo, el cual llega a distintos lugares de Costa Rica. Recientemente, Repretel informó que esta idea “ha traspasado fronteras”, ya que “está siendo utilizada por la Cadena Univisión”.

La televisora de la Uruca compartió un comunicado de prensa en el que destaca el Quéjese como formato internacional, esto debido a que el programa Despierta América (que se transmite por el canal 11, de lunes a viernes a las 6 a. m.) cuenta con una sección llamada Desahógate aquí, que tiene una dinámica idéntica a la del Quéjese.

William Bonilla es el encargado de la popular sección 'Quéjese', de 'Informe 11'. Foto: Archivo

En Desahógate aquí, las personas se ponen detrás de un cartel naranja, igualmente de cartulina, como el del Quéjese, y expresan en un micrófono sus malestares.

“Pusimos un micrófono para que la gente se desahogue y este fue el resultado”, dice el video del segmento de Despierta América. La dinámica se llevó a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos, donde varias personas de habla hispana acudieron a desahogarse.

“Mi nombre es Iván y me quiero desahogar del nivel tan alto de los impuestos: trabajo cinco días y el gobierno se queda con uno. No se me hace justo. Mira los hoyos en la calle, mis hijos no van a la escuela. ¿Por qué estoy pagando tanto?”, expresó uno de los participantes en la dinámica de este 28 de febrero.

Esta no es la primera vez que Despierta América tiene el segmento Desahógate aquí, el pasado 16 de febrero presentaron la sección como un experimento social realizado por el productor Jorge Curbelo.

En esa ocasión, llevaron un micrófono y un cartel blanco hasta Miami.

“Siempre hemos sido punta de lanza”

Tras ver el segmento de Despierta América, Frederick Fallas, productor ejecutivo de Informe 11, expresó que en el programa de canal 11, de Repretel, siempre los ha caracterizado “la originalidad y creatividad en cada una de sus notas y secciones”.

“Siempre hemos sido punta de lanza en nuestras producciones y este es un ejemplo más de que hacemos muy bien nuestro trabajo. Somos líderes a nivel nacional y ahora nuestras ideas prácticamente se convierten en formatos internacionales”, comentó Fallas.

Así se ve la sección 'Desahógate aquí', de 'Despierta América', que tiene la misma dinámica del 'Quéjese', de 'Informe 11'. Foto: Captura de pantalla.

El productor destacó que “el querido Quéjese” traspasó fronteras gracias a “una cadena tan importante como Univisión”.

“Informe 11 es de Costa Rica para el mundo y seguiremos innovando”, añadió.

Fallas dijo a La Nación que él se enteró del Desahógate aquí de Despierta América hasta este miércoles 28 de febrero. Sobre si del programa se comunicaron con ellos para poner en marcha este segmento, comentó que no.

“Algunas personas me comentaron que ya lo habían visto antes. Yo lo detecté hasta ayer. Con nosotros no han hablado. Imagino que lo vieron y lo replicaron”, detalló.

El segmento Quéjese nació hace 21 años bajo el nombre Dígale a la Selección; la iniciativa pretendía dar un espacio de catarsis a los costarricenses que querían manifestarse ante el desempeño de la Tricolor.

Posteriormente, la sección evolucionó a Quéjese, que ya suma 20 años y se puede ver todos los martes en Informe 11. El periodista William Bonilla, conocido como Míster Quéjese, es su encargado.