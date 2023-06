De la calle al escenario: La inspiradora historia de Jenner y su búsqueda incansable del éxito en ‘Nace una estrella’

Gracias a un rótulo hecho a mano, el joven Jenner Ariel Delgado Picado, de 27 años, audicionó el jueves para el programa Nace una estrella de Teletica. El vecino de Pozos de Santa Ana se dedica al canto en espacios públicos, lo que le brindó experiencia al entonar sus mejores piezas frente al público.

En una conversación con el periodista Édgar Silva, Delgado explicó que sus escenarios principales son las paradas de buses y el Templo de la Música en el parque Morazán, donde recientemente un joven le sugirió inscribirse en las audiciones del programa.

“Un muchacho me escuchó y me dijo: ‘Yo me inscribí, ¿por qué no te inscribes? Yo te voy a ayudar’, y yo le dije: ‘No tengo teléfono’, y me dijo: ‘No importa, yo te ayudo desde mi teléfono’. Pero cuando lo intentó, ya decía que los cupos estaban llenos”, comentó Delgado.

Sin embargo, esto no desanimó al joven vocalista, quien decidió agotar las posibilidades para alcanzar su sueño de cantar ante el mundo. En ese momento, elaboró un rótulo con marcador rojo en el que se leía:

“Muy buenas canal 7. Soy un joven de la calle que pide una oportunidad para el programa Cantando por un sueño. Yo canto en todas las paradas de San José y pido una oportunidad para cumplir mi sueño de poder llevar mi voz más allá de una parada. Todos en esta vida cometemos errores, porque solo Dios y Jesús son perfectos y les pido mil disculpas por el color de pilot. Atentamente, Delgado Picado Jenner Ariel. Dios padre te pido que me escuchen”.

Pero este no fue el único escrito que el concursante utilizó. Según su relato, hizo otro y se colocó frente a la televisora por “casi una semana”. Su insistencia no fue en vano, pues la producción le concedió lo que tanto anhelaba: un espacio para audicionar.

“La producción hizo este año una excepción especial (...). Le estamos dando la oportunidad”, comentó Silva, quien además aconsejó al joven antes de su audición: “Le dije búsquese la parte climática de las canciones, los tres extractos... Ariel, relajadito, como si estuviera ahí en la Avenida Segunda, esperando el bus de Sabana Cementerio. Impresiónelos”.

Luego de externar que sus conocidos lo llaman ‘El Cantante’, Delgado aseguró que su música favorita es la de plancha. Para su demostración, Delgado entonó los coros de Perdona si te hago llorar, de Juan Gabriel; Te he Prometido, de Leo Dan, y Discúlpame de Blanco y Negro.

Justo antes de la última canción, emocionado y satisfecho, Delgado hizo una breve introducción, homenajeando al vocalista de la agrupación ochentera, el fallecido artista César Meléndez, con quien, según dijo, tuvo un encuentro cuando estaba en un grupo de teatro. “Fue una persona muy especial que me dijo que todos mis sueños pueden lograrse si yo lo deseo”, aseguró.

Tras de su audición, los jueces le desearon al joven lo mejor y le agradecieron por su persistencia en presentarse frente a ellos. Por el momento, al igual que los demás concursantes, Delgado deberá esperar para conocer si formará parte de la nueva temporada del exitoso formato televisivo.

Su historia conmueve redes

La historia del sataneño se viralizó en TikTok gracias a la usuaria @paohndez1, quien publicó dos extractos de la interpretación en la red social. “Y con la humildad de Ariel, él, con su constancia, logró llegar a audicionar. No te rindas, sigue tus sueños”, escribió la internauta.

A 19 horas de su publicación, el audiovisual de la primera parte acumula 11.000 “me gustas” y 381.000 reproducciones, además de 156 comentarios, donde los usuarios expresaron su admiración por el joven.

“Esto sí se llama Nace una estrella, desde abajo, desde cero. Muy bien”. “Reflejó tanta felicidad, alegría y agradecimiento”. “Calidad de persona, humilde. Mi apoyo para él”. “Me encanta ver que está ahí, ojalá le den una oportunidad, un gran muchacho”. “Estamos viendo al ganador”, comentaron algunos cibernautas.