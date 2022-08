‘De boca en boca’ sobre Kim Namjoon, líder de BTS: ‘Jamás fue nuestra intención ofender’

Este viernes 19 de agosto, durante el programa De boca en boca, la presentadora Natalia Monge se refirió, en nombre suyo y de sus compañeros, a los comentarios en los que se refirieron a la apariencia y orígenes de Kim Namjoon, la estrella surcoreana del K-Pop y líder de la banda BTS.

Dichas opiniones generaron gran indignación en redes sociales, donde fanáticos y usuarios de redes sociales las catalogaron de “xenófobas, racistas e irrespetuosas”.

Las polémicas declaraciones, emitidas por Natalia Monge, Montserrat del Castillo y Mauricio Hoffmann en la edición del 18 de agosto, se dieron luego de que trascendiera el resultado de una encuesta internacional, en la que el actor británico Henry Cavill ya no ocupaba el primer lugar ‘como el hombre más guapo del mundo’. Ese puesto, según la medición, ahora está en manos de Kim Namjoon.

Tras conocer la molestia generada en redes sociales, este viernes Natalia Monge dio la bienvenida a la audiencia de su programa hablando sobre el tema. Tomó su celular y de ahí leyó las siguientes declaraciones:

“(ayer) presentamos una publicación de un medio internacional que ubicaba al cantante Kim Namjoon, del grupo BTS, como el hombre más guapo del mundo, desplazando a un segundo lugar a Henry Cavill, tras esta información nosotros como presentadores comentamos acerca de las preferencias de sus fans y por supuesto hicimos alusión a nuestras opiniones personales, incluido Mauricio Hoffmann que no se encuentra con nosotros por estar en ensayos de Dancing with the Stars”, expresó Monge.

Los comentarios realizados por tres presentadores de 'De boca en boca', acerca de la apariencia de Kim Namjoon fueron criticados en redes sociales. En el programa de este 19 de agosto, Natalia Monge se refirió al tema.

Monge continuó: “Al externar nuestra propia opinión y el estilo de cada uno de los integrantes de esta agrupación, algunos de nuestros comentarios generaron reacciones en redes sociales, lamentablemente sin nosotros poder tener control de la opinión que todos ustedes puedan tener al respecto de algo tan subjetivo, fueron percibidos estos comentarios como insensibles y discriminatorios, a lo cual nosotros con toda sinceridad y con ese gran cariño que les tenemos queremos decirles que jamás fue nuestra intención ofender. Pedimos las disculpas del caso si en dichas manifestaciones o alusiones se pudieron haber generado incomodidades u otro tipo de sentimientos, disconformidad u ofensa.

“Escuchamos y tomamos en cuenta muchísimo todo lo que ustedes opinen, pues esa compañía que ustedes nos dan es muy valiosa para nosotros (...)”, dijo.

Al informar sobre la encuesta realizada para determinar al “hombre más guapo del mundo”, el jueves 18, los presentadores tuvieron el siguiente diálogo:

“Según dicha encuesta, el cantante de K Pop, Kim Namjoon, líder de BTS, ha sido merecedor del lugar número 1 como el hombre más guapo del mundo desplazando a mi pobrecito Henry Cavill”, inició comentando Montserrat del Castillo.

Natalia Monge continúo: “A mí los achinados me gustan, pero voy a decir que lo que no me gusta es la trompa pintada, porque para esa gracia, verdad... (dice refiriéndose a la apariencia de Kim Namjoon)”.

Del Castillo continúo: “Pelo teñido y trompa pintada, no, mi hijito. Eso ya es un asunto de rating para que compren la revista”.

Natalia añadió: “Ese ya es un asunto demográfico: entre más gente hay, de estas tendencias o estas nacionalidades”. Luego de esto, Bismark Méndez, también en el set, agrega que “yo voy igual”.

Finalmente, Mauricio Hoffmann añade: “La idea era votar por Henry Cavill o el otro chino”, dijo, refiriéndose al vocalista de BTS, que es surcoreano.