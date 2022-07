Daniel Vargas y Shirley Álvarez viven su amor en medio de aventuras: ‘Me enamoró’

Daniel Vargas y Shirley Álvarez se conocieron cuando se desarrolló la tercera temporada de Dancing with the Stars (DWTS), en el 2016, competencia en la que él era una de las estrellas y ella la presentadora. Sin embargo, su relación no sobrepasó lo laboral. Varios años después volvieron a verse, pero esta vez de una manera distinta.

Vargas, quien fue la figura invitada a bailar en la quinta gala de la sétima temporada de DWTS, conversó con Viva previo a su presentación, sobre la relación que tiene con Shirley Álvarez, una en la que sobresale la afinidad.

Tras su presentación, Daniel Vargas conversó la noche de este domingo con su novia Shirley Álvarez, presentadora de 'Dancing with the Stars'. Foto: Lilly Arce Robles

Desde que la relación entre ambos se hizo más visible, en sus redes sociales cada uno ha compartido los momentos que viven juntos; su vínculo va más allá de citas a salir a comer o una tranquila ida al cine. A ellos se les ha visto buceando y recorriendo kilómetros a bordo de sus bicicletas.

[ Shirley Álvarez y el chef Daniel se mostraron afectuosos en exhibición de Van Gogh ]

Justamente de esa afinidad habló Daniel, quien dice que desde el año anterior y luego de salir con amigos en común, la relación entre él y Shirley empezó a fluir.

“Nos conocíamos desde antes, pero el año pasado empezamos a coincidir por amigos en común y una cosa llevó a la otra”, comentó.

Daniel resalta que él y Shirley tienen muchas cosas en común. “Compartimos mucho. A ella le gusta mucho pasear y la aventura y yo soy igual. Lo que más me gusta es que aunque algo le genere temor ella lo intenta. Está abierta a experiencias nuevas. El tema del buceo le daba miedo y fuimos (ella está aprendiendo, él ya está certificado). Tenemos muchos planes juntos”, comentó.

Daniel también resaltó lo agradable que es ver a Shirley siendo mamá. Ese es otro aspecto que le agrada de la relación, y es que ambos son padres, cada uno tiene a una hija de sus relaciones anteriores.

“La verdad es que todo de ella me gusta. Me enamoró. Me encanta”, añadió Daniel, de 34 años.

El chef, entrenador y deportista mencionó que en su relación con Shirley existe mucho respeto y que ambos se apoyan mutuamente con sus respectivos trabajos.

Ser figuras visibles ha generado que el noviazgo de la también creadora de contenido y el chef haya recibido el cariño de muchos de sus seguidores en redes sociales.

El chef Daniel Vargas le toma una foto a su novia Shirley Álvarez previo al inicio de DWTS. Foto: (Lilly Arce Robles.)

Muestra de cariño Copiado!

Posterior a su baile contemporáneo, Daniel Vargas, campeón de la tercera temporada de DWTS, recibió buenos comentarios de parte del jurado. A ellos les acompañó como presentadora Shirley Álvarez, de 42 años, quien actuó con profesionalismo al interactuar con su novio.

Sin embargo, él la sorprendió y cuando iba a abandonar la pista le dio un rápido y travieso beso en la mejilla.