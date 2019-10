“Hace un tiempo me llamaban y me solicitaban ser participante efectivo de Dancing with the Stars. No se podía dar, entonces me comprometí con don Carlos Amador (productor de Teletica Formatos) a estar en una gala. Lo asumo por compromiso y como muestra de agradecimiento. Creo que merecía la pena agradecer al canal y a la producción por pensar en mí”, explicó Ciccia, quien es comentarista desde hace más de un año en Teletica Deportes, gracias a su desempeño como analista durante el Mundial Rusia 2018, cuando recibió la admiración de usuarios en redes sociales y televidentes.