A pesar del hermetismo, trascendió que la serie de Chespirito tomará desde su infancia hasta los distintos momentos clave de su vida. Su llegada a la televisión, el nacimiento de sus personajes más famosos (habrá perlas como la inspiración de sus hijos para dotar de vida al Chavo), las giras por toda Latinoamérica, donde tendrá algunos detalles de sus visitas a la Argentina, sus amores famosos y no tanto, y su relación con el poder. La figura del actor mexicano fue tan grande e inabarcable, que en la cúspide de su éxito no había personaje poderoso que no quisiera estar junto a él.