Así se construyó este regreso: “En julio me encontré un mensaje de Frederick (Fallas, productor del espacio). Lo llamo y me cuenta que Natalia Monge estaba cerca de su licencia de maternidad y que si quería cubrirla. Fue increíble. Me emocioné. Dije que sería lindísimo pero no sabía si lograba acomodarme por todas mis responsabilidades. Me acomodaron los horarios de grabación. Fue de Dios. Es una oportunidad bonita. Le tengo un gran cariño al canal que fue mi casa. Nació conmigo. Fue parte de mi vida. En Informe 11 anuncié mi primer embarazo. La gente me mandaba comida. Me siento muy honrada de que después de tantos años me hayan ofrecido algo así. Una de mis pasiones”, comenta Gutiérrez.