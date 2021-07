Cantante de la Orquesta Filarmónica fue elegida como la novena participante de 'Tu cara me suena'

El próximo 9 de julio, durante la semifinal del programa Tu cara me suena (TCMS), la audiencia podrá disfrutar de una novena interpretación. La encargada de realizarla es Sofía Casasola, una joven cantante de 18 años. La vecina de Escazú ganó el concurso El noveno participante.

Al inicio de esta tercer temporada se anunció que personas ajenas al elenco estelar podían hacer llegar videos con sus imitaciones. Entre esos participantes se elegiría a un ganador. Muchos aspirantes se manifestaron, aunque al final solamente diez fueron elegidos para una segunda ronda en la que se formaron cinco dúos. A través de votos el público finalmente eligió a Casasola como ganadora.

Sofía afina los últimos detalles para su presentación en la semifinal de 'TCMS'. (Sofía Casasola para LN)

El papá de Sofía fue quien la incentivó a participar. Él le ayudó a preparar el video en la sala de su casa.

"A mí siempre me ha gustado Christina Aguilera y mi voz tiene un cierto parecido, entonces esa fue la imitación con la que participé. Justamente es en ella en quien me van a transformar para mi participación de la semifinal", contó.

Desde que resultó finalista de la competencia e inició todo el proceso de preparación, Sofía ha recibido el apoyo e importantes consejos de uno de los participantes del programa de Teletica.

"De todos los participantes al primero que conocí fue a David Nick, él me ayudó bastante. Él me ha dado muchísimos consejos sobre cómo portarse ante cámaras y cómo hablar. Como él también es fan de Christina Aguilera, me ayudó a perfeccionar mi imitación. Hace como dos semanas conocí a todos los participantes y son demasiado pura vida, siempre me dan tips", contó.

Para la escazuceña, la participación que tendrá en la semifinal de TCMS significa "una plataforma muy grande".

"La verdad estoy superemocionada porque este programa lo ve mucha gente en Costa Rica, esto ayuda a lanzar carreras. La producción me parece muy buena, esta semana me di cuenta todo lo que conlleva realizar lo que vemos en tele. Todo me parece muy increíble", aseveró.

Artista

Sofía dice que su mamá le cuenta que "cantaba" desde que era una bebé de seis meses. El gusto por el canto fue algo inherente durante su crecimiento. Cuando tenía año y medio ella y su familia se mudaron a España, allí inició su proceso artístico.

"En España no se permite tener clases de canto hasta los 13 años, entonces mientras crecía llevé clases de piano y solfeo (lectura musical). A los nueve años regresé a Costa Rica y de inmediato entré a clases de canto de lleno", contó.

A mediados del año 2016, Sofía incursionó en el canto de manera profesional. Desde entonces es cantante principal de la Orquesta Filarmónica.

"Desde mayo soy parte de la Filarmónica y en noviembre canté por primera vez con ellos. Eso lanzó mi carrera profesionalmente. El año pasado iba a concursos, pero no era tan profesional", mencionó.

Sofía Casasola es una cantante profesional de 18 años. (Sofía Casasola para LN)

Sofía también se presenta en conciertos como solista.

"Después de entrar a la Filarmónica, empecé a cantar como solista en chivos y a exponerme más en el mundo de la música. Yo quería tener un nombre, ser cantante, saber que puedo ganar dinero haciendo lo que amo".

Justamente ese amor por el canto es lo que permitirá que Sofía llegue al escenario de TCMS, y que en los próximos meses viaje hasta Estados Unidos para estudiar Música, Teatro y Administración de Empresas en la University of Indianapolis.

"Ahorita estoy preparando un concierto de despedida para recaudar fondos para costear gastos de la universidad. Va a ser el 25 de julio a las 7 p. m., en el Jazz Café Escazú. Me van a acompañar unos músicos increíbles (bajista, pianista, guitarrista y baterista); voy a cantar temas de Ariana Grande, Adele, Miley Cyrus, entre otras, el show se llama Divas del siglo XXI", mencionó.