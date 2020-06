“Puede pasar mucho tiempo antes que una persona pague las consecuencias de sus acciones. Hay personas por ahí que necesitan que se les revelen cosas de las que no han sido conscientes de sí mismas durante toda vida. Sin embargo, hay otros que son muy conscientes de que son peligrosos, pero no han logrado entender las razones del porqué no tienen control sobre ellos. Allí es donde entra a escena una trama como la que se desarrolla en The Sinner”, concluyó Pullman.