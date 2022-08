‘Better Call Saul’ y ‘The White Lotus’ ganan en grande en los Premios de la Asociación de Críticos de Hollywood

Una refrescante nueva propuesta y el fin de una icónica era: The White Lotus y Better Call Saul, respectivamente, fueron dos de los grandes ganadores de los reconocimientos otorgados por la Asociación de Críticos de Hollywood (HCA) el sábado 13 de agosto.

Estos premios, mejor conocidos como TV HCA 2022, se entregaron en el Beverly Hilton en una gala presentada por Dulcé Sloan, actriz de The Daily Show.

The White Lotus, de HBO, lideró con cinco victorias, incluida la categoría de mejor serie de antología. Además, Mike White se impuso por guion y dirección, mientras que la serie recogió premios para Jennifer Coolidge como actriz de reparto y Murray Bartlett como actor de reparto.

Sydney Sweeney y Britanny O'Graddy estelarizan 'The White Lotus', una comedia imperdible. Foto: HBO

Esta serie narra los vaivenes que ocurren en un hotel en Hawái, ante la llegada de una tropa de millonarios que no pueden esconder sus problemas familiares.

Better Call Saul, de AMC, serie que finaliza el próximo martes, también ganó cuatro premios.

Esta sexta temporada fue enviada para la asociación de críticos antes de la emisión de la serie, que en Latinoamérica llega vía Netflix. Ganó como mejor serie drama (en empate con Succession de HBO) y obtuvo victorias para Bob Odenkirk como actor, Rhea Seehorn como actriz de reparto y Giancarlo Esposito como actor de reparto.

Bob Odenkirk es amo y señor en 'Better Call Saul', una suerte de precuela sobre personajes de 'Breaking Bad'. Fotografía: AMC para La Nación (AMC para La Nación)

Además, la mejor serie de comedia por cable fue para What We Do in the Shadows de FX y la mejor serie animada fue para Rick and Morty.

Los premios honoríficos presentados el sábado le dieron el reconocimiento de ícono televisivo a Giancarlo Esposito y el Premio Virtuoso a Mandy Moore.

"Succession" de HBO viene creando un culto gigantesco de seguidores. Cortesía: Craig Blankenhorn (CRAIG BLANKENHORN)

A continuación, la lista completa de ganadores:

Mejor programa de juegos

Disputa familiar de celebridades

Mejor programa de telerrealidad o serie de competencia

Maestros de lego

Mejor película para televisión de acción en vivo de cadena de transmisión o cable

El sobreviviente

Mejor guión en serie de antología o película

The White Lotus

Mejor dirección en serie de antología o película

The White Lotus

Mejor dirección en una cadena de transmisión o serie por cable de comedia

Barry

Mejor docuserie o serie de no ficción de cadena de transmisión o cable

Tenemos que hablar de Cosby

Mejor documental por cable

End of the Line: Las mujeres de Standing Rock

Mejor serie animada por cable

Rick and Morty

Mejor reality show

RuPaul’s Drag Race

Mejor actor de reparto en una serie

Murray Bartlett, The White Lotus

Mejor actriz de reparto en una serie

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Mejor actor de reparto en una serie

Giancarlo Espósito, Better Call Saul

Mejor actriz de reparto en una serie

Rea Seehorn, Better Call Saul

Mejor actor de reparto en una serie

Henry Winkler, Barry

Mejor actriz de reparto en una serie

Janelle James, Primaria Abbott

Mejor guion en una serie de comedia

Primaria Abbott

Mejor actor protagónico en una serie

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Mejor actriz protagónica en una serie

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Mejor serie dramática

Empate entre Better Call Saul y Succession

Mejor serie de comedia

Lo que hacemos en las sombras

Mejor serie de antología

The White Lotus

Mejor serie de comedia

Primaria Abbott

Premios Honoríficos Especiales

Premio Ícono de la Televisión: Giancarlo Esposito

Premio Virtuoso: Mandy Moore