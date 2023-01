Bad Bunny ahora será productor de una serie para Netflix

Bad Bunny podría ser parte del equipo de productores ejecutivos que se encargarán de llevar a la pantalla chica la popular novela para adultos jóvenes: 'They Both Die at the End' (Chris Pizzello)

A pesar de anunciar que se tomaría este nuevo año para descansar y alejarse de la industria de la música, parece que Bad Bunny se mantendrá ligado al mundo del espectáculo de otras maneras.

Según publicó la revista Deadline, el reguetonero puertorriqueño podría ser parte del equipo de productores ejecutivos que se encargarán de llevar a la pantalla chica la popular novela para adultos jóvenes, They Both Die at the End, que se verá en un futuro en Netflix.

Según la publicación, este proyecto proviene del creador de Bridgerton, Chris Van Dusen, el productor ejecutivo de Yellowjackets, Drew Comins, y el estudio eOne, junto con la superestrella de la música Benito Antonio Martínez.

Luego de una batalla entre cinco empresas de contenido streaming, Netflix salió victoriosa y le dio el derecho de presentar la adaptación de esta serie de novelas para adultos jóvenes, escrita por Adam Silvera, según detalló Deadline. La novela cuenta una historia devastadora pero edificante sobre dos personas cuyas vidas cambian en el transcurso de un día inolvidable en el cual se enteran que ambos van a morir.

Cuando se publicó en el 2017, They Both Die at the End hizo historia al convertirse en la primera novela que tiene como protagonistas a personajes queer latinos, en alcanzar el primer lugar en la lista de los más vendidos de The New York Times.

A pesar de la controversia de haberle tirado al suelo el celular a una fanática, Bad Bunny tuvo un 2022 espectacular, donde su álbum Un verano sin ti fue el más reproducido del año en Spotify y el número uno de fin de año en el resumen de Billboard 200 Albums.

Además de eso, fue el artista que más dinero generó en dos giras separadas en las que celebró 81 espectáculos alrededor del mundo. De hecho, Un verano sin ti se convirtió en el primer disco en español en ser nominado para álbum del año en los Grammys.

En lo que se refiera a la actuación, Bad Bunny también apareció en la pantalla grande en la película de Brad Pitt, Bullet Train y se supo que el artista protaginizará su primera película, El Muerto, donde encarnará a un personaje del universo de Spider-Man y Marvel.

La serie They Both Die at the End apenas está en la fase de preproducción, por lo que no hay una fecha exacta para su estreno en Netflix.

