¿Arnold Schwarzenegger se jubila? Para nada, a sus 75 años volvió a la actuación en Netflix

Al igual que otros colegas de su generación, como Sylvester Stallone, Harrison Ford y Jeff Bridges, Arnold Schwarzenegger también decidió hacer un salto de la pantalla grande a la chica. El próximo jueves debutará en Netflix con Fubar, su primera serie de televisión.

“Me encanta este proyecto porque reúne exactamente lo que más amo, que es la acción y la comedia”, explicó Schwarzenegger al diario chileno El Mercurio.

“Y la verdad es que el guion está muy bien escrito, justi para equilibrar esos dos géneros”, agregó.

La serie 'Fubar' combina dos géneros que a Arnold Schwarzenegger le encanta trabajar: la comedia y la acción. La producción verá la luz este 25 de mayo en Netflix. (Netflix)

LEA MÁS: Arnold Schwarzenegger se refiere al pasado nazi de su padre: ‘fue absorbido por un sistema de odio’

En Fubar, el actor de 75 años interpreta a Luke Brunner, un veterano agente secreto de la CIA ansioso por retirarse para poder dedicar más tiempo a su familia y recuperar a su exesposa Tally (Fabiana Udenio). Sin embargo, le encargan una última misión: rescatar a otra agente secreta, que resulta ser su hija Emma (Mónica Barbaro). Ahora que padre e hija descubren la identidad del otro, deben reformular su relación y aprender a trabajar en equipo para salir con vida de su aventura.

El título de la serie viene de un acrónimo informal de las fuerzas armadas estadounidenses, el cual indica que las cosas no podrían ir peor. “Es una situación desastrosa con su hija, con su esposa y su yerno. Él es un agente experto de la CIA que puede conquistar cualquier cosa en su trabajo, pero cuando va a casa está en problemas muy serios. Y creo que hay mucha comedia ahí”, comentó Schwarzenegger, quien antes había explorado una trama similar en Mentiras verdaderas, su exitoso filme de 1994.

El actor de origen austríaco entiende bien el dilema de su personaje, ya que según él ha experimentado algo parecido a lo largo de su carrera como actor.

“Me puedo identificar con que puedes hacer tu trabajo muy bien, pero cuando llegas a casa debes enfrentar la realidad. Pasé por eso cuando hacía películas de acción en los 90, era una estrella, pero en el minuto en que llegaba a casa me encontraba con niños llorando, diciendo: ‘¿Papi, por qué ni fuiste a mi recital? ¿Por qué no viniste a mi práctica de fútbol o a la reunión con la profesora?’. Y yo trataba de explicarles que estaba filmando una película”, contó Schwarzenegger, que tiene cuatro hijos producto de su matrimonio con la periodista Maria Shriver.

LEA MÁS: Arnold Schwarzenegger fue operado del corazón otra vez

“Puedo entender completamente que hay dos vidas, y a veces tu vida personal puede ser más compleja que la profesional”, agregó.

Lo que no comparte Arnold; sin embargo, es el deseo de jubilarse. “No me identifico con eso en absoluto, porque nunca me quiero retirar de nada. Siempre quiero sumar cosas a mi vida y nunca quiero renunciar a nada”, aseguró.

Mónica Barbaro, quien interpreta a su hija Emma en Fubar y que recientemente estuvo en Top Gun: Maverick, elogió a Schwarzenegger como coestrella. “Me encanta la forma en que Arnold aborda su trabajo. Es muy profesional, siempre está muy preparado, se ha aprendido todos los diálogos de extenso dialecto técnico, lo que no es fácil de hacer y es algo nuevo para él en su carrera. Y, a la vez, tiene una actitud muy relajada y juguetona, lo que creo que es un gran equilibrio y muy necesario cuando trabajas tantas horas en el set”, reflexiona.

Una puerta a la intimidad Copiado!

En 'Arnold', el actor expone lo que ha hecho durante su vida a modo de documental. En la historia cuenta sus facetas como fisiculturista, actor, político, padre y esposo. (PHILIPPE LOPEZ/AFP)

Después de Fubar, Schwarzenegger volverá a Netflix el 7 de julio con un documental de tres partes titulado Arnold, que explora su vida frente y detrás de las cámaras y su constante reinvención, de ídolo del fisicoculturismo a estrella de cine, luego a político y de vuelta a la actuación.

También, Arnold ahonda en su historia personal, su infancia en un pequeño pueblo de Austria, su compleja relación con su padre nazi y los problemas en su matrimonio de 25 años con Shriver, que terminó en 2011 cuando salió a la luz que el actor había tenido un hijo producto de una relación con su ama de llaves. “Le he causado mucho dolor a mi familia y es algo con lo que tendré que vivir por el resto de mi vida”, admite en la serie.

El actor, además, ha dado un giro hacia lo motivacional, con mayor presencia en redes sociales que espera sea positiva. El anuncio de un libro para octubre próximo titulado Be Useful: Seven Tools for Life, donde comparte algunos consejos para descubrir “tu verdadero propósito”, es otra de sus nuevas facetas.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.