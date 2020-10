Películas, poquito porque es bendito: Apple TV+ no tiene mucha película original aún pero las que sí ha lanzado valen mucho la pena. Entre sus largometrajes exclusivos destacan el drama épico Greyhound, protagonizado por Tom Hanks; la reciente comedia romántica de la cineasta Sophia Coppola, On the Rocks, que cuenta con las actuaciones de Bill Murray y Rashida Jones, y el drama histórico The Banker, con Samuel L. Jackson y Anthony Mackie.