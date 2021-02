Es justamente el testimonio en primera persona de Dylan en lo que se centra el documental, que se estrena cada domingo, a las 11 p. m., por HBO. “Hay muchísima desinformación, confusión y muchas mentiras. He sido objeto de todo tipo de dudas, escrutinio y humillación por esto”, afirma Farrow en la producción que fue dirigida por Amy Ziering y Kirby Dichk (quienes habían trabajado temas de abusos en el filme On the Record, que trató sobre las acusaciones de abusos contra el empresario de hip-hop Russell Simmons).