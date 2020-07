— Yo empecé mi carrera desde los 11 años y había muchos proyectos que de repente se caían o me decían ‘ya no te quedaste’, entonces pensaba que no iba a trabajar en lo que quería. Ahí te caes y te sientes mal, pero en esos momentos tuve mucha gente que me aconsejó y que me decían ‘si tu lo quieres alcanzar, lo vas a lograr, pero tienes que aguantar’ y ahora sí creo que todo llega a su tiempo.