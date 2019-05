Esta nueva miniserie es protagonizada por Jared Harris (Perdidos en el espacio, Resident Evik: apocalipsis, El curioso caso de Benjamin Button, entre otras), Stellan Skarsgard (El indomable Will Hunting, Mamma Mia!, Piratas del Caribe, Thor, Avengers: Age of Ultron, entre otras) y Emily Watson (Breaking the Waves, Ladrona de libros, Everest, entre otras); fue escrita y dirigida por Johan Renck, quien trabajó en aclamadas series como Breaking Bad y The Walking Dead.