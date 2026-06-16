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Teletica suspendió transmisión de programa y cambió horario de ‘Telenoticias’ y ‘De boca en boca’: esta es la razón y detalles

La televisora se vio forzada a hacer un reacomodo de su parrilla

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Por Juan Pablo Sanabria y Fiorella Montoya
Susana Peña, periodista de Telenoticias
La edición meridiana de 'Telenoticias' es uno de los espacios de Teletica que sufrirá cambios este lunes. (Instagram)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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