Teletica suspendió transmisión de programa y cambió horario de ‘Telenoticias’ y ‘De boca en boca’: esta es la razón y detalles

La edición meridiana de 'Telenoticias' es uno de los espacios de Teletica que sufrirá cambios este lunes.

Teletica informó de última hora que este lunes 16 de junio tendrá varios cambios en su programación, que implican suspender la transmisión de un programa y alterar el horario de Telenoticias y De boca en boca.

Así lo hizo saber la televisora a través de un comunicado publicado en su cuenta de Facebook.

La primera variante corresponde al espacio Calle 7, dirigido por Pablo Campos, que ocupa la franja horaria anterior a la edición meridiana del noticiero y que no se transmitirá este lunes.

Esto responde a un reacomodo por el partido entre Francia y Senegal, que es uno de los partidos del Mundial 2026 que pasarán por la pantalla de Canal 7. El encuentro está pactado para la 1 p. m., pero la televisora de La Sabana realizará la previa desde las 12 a. m.

Debido a que el enfrentamiento entre franceses y senegaleses ocupa el horario de Telenoticias, el noticiario se transmitirá de 11 a. m. hasta el mediodía.

Finalmente, De boca en boca, que ya se había suspendido anteriormente por el Mundial, volverá a transmitirse, pero en una hora diferente a lo habitual. Normalmente, el programa farandulero inicia a las 2:30 p. m.; sin embargo, este lunes lo hará una hora después, a las 3:30 p. m.

Una vez finalizado De boca en boca, Teletica retomará su parrilla habitual.