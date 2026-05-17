Viva

Suspenden famoso ‘reality’ tras aparatoso accidente en que participante perdió su pierna

El joven de 21 años formaba parte del show que se graba en República Dominicana

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

Stavros Floros, participante de Survivor Grecia, sufrió un grave accidente mientras se encontraba fuera de la grabación del programa en República Dominicana, según El Espectador.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SurvivorRepública DominicanaGrecia
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.