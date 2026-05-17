Suspenden famoso ‘reality’ tras aparatoso accidente en que participante perdió su pierna

Stavros Floros, participante de Survivor Grecia, sufrió un grave accidente mientras se encontraba fuera de la grabación del programa en República Dominicana, según El Espectador.

De acuerdo con los reportes internacionales, el joven apicultor de 21 años practicaba pesca submarina cerca de la isla Saona cuando fue impactado por una embarcación turística llamada Adrien III. El accidente le provocó una amputación parcial en la pierna izquierda y severos daños en el tobillo derecho debido a las aspas de la hélice.

La productora Acun Medya confirmó, mediante un comunicado de prensa, que el hecho ocurrió durante el tiempo libre del concursante y no dentro de las actividades oficiales del programa.

Además, la cadena Skai TV suspendió indefinidamente las grabaciones del programa mientras avanzan las investigaciones.

Floros fue trasladado de emergencia al hospital, donde permanece en observación, y ya se encuentra fuera de peligro. Las autoridades dominicanas investigan las circunstancias exactas del accidente.

Mientras tanto, el programa informó que “Stavros se encuentra hospitalizado en la UCI tras haber recuperado completamente la conciencia y se está considerando su traslado aéreo a un centro especializado en los Estados Unidos en cuanto su estado lo permita” en el último comunicado compartido.