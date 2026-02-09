‘Supergirl: Woman of Tomorrow’ revela su lado más oscuro en un tráiler épico de DC Studios

DC Studios abrió una nueva etapa de su universo cinematográfico con el lanzamiento, este domingo 8 de febrero de 2026, de un tráiler de alto impacto de Supergirl: Woman of Tomorrow. El avance mostró una visión más oscura de Kara Zor-El y confirmó el estreno de la película para el 26 de junio de 2026 en cines.

La producción está dirigida por Craig Gillespie, reconocido por su trabajo en Cruella, y tiene como protagonista a Milly Alcock en el papel de la prima de Superman. El material promocional dejó claro que la historia se aleja de la Tierra y apuesta por una travesía galáctica marcada por la violencia y el trauma.

El adelanto presentó a Kara con el clásico traje rojo y azul. La narrativa profundizó en el dolor de la heroína tras presenciar la destrucción de su planeta natal, un hecho que define su carácter y su forma de enfrentar el universo.

Krypto se convierte en uno de los ejes emocionales del teaser. El superperro, que ya apareció en la próxima película de Superman, debutó junto a Kara en una serie de escenas que generaron amplia conversación en redes sociales. El avance mostró cómo el canino llegó a la vida de la heroína y reveló un momento de alta tensión, en el que el animal yace herido mientras Kara lo observa con evidente preocupación.

Esta relación se perfila como un pilar de la trama. El reparto incluye a Jason Momoa en el rol de Lobo y a Matthias Schoenaerts como el villano Krem, figuras clave dentro del conflicto que se desarrolla en el espacio.

De acuerdo con información del medio especializado Variety, la elección de Milly Alcock respondió a la intención de James Gunn de retratar a una superviviente endurecida por el trauma. Esta versión se distancia del optimismo que suele caracterizar a Superman y apuesta por una heroína moldeada por la pérdida.

La película toma como base la novela gráfica homónima de Tom King y Bilquis Evely. Según datos de DC Comics, esta obra combina elementos de fantasía clásica con space opera, una mezcla que motivó su adaptación para introducir a una Supergirl contemporánea ante nuevas audiencias.

La trayectoria del personaje en las viñetas resulta una de las más complejas de la editorial. Kara Zor-El fue creada en 1959 por Otto Binder y Al Plastino. En 1985, el personaje fue sacrificado durante el evento Crisis en las Tierras Infinitas, bajo el argumento de que su mitología resultaba demasiado extensa. A inicios del siglo XXI, autores como Jeph Loeb impulsaron una reinvención que culminó en etapas como The New 52 y Rebirth.

Según The Hollywood Reporter, el enfoque del largometraje busca ofrecer profundidad psicológica a una guerrera que creció viendo morir su mundo, una experiencia que la diferencia de su primo y redefine su lugar dentro del nuevo universo de DC.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.