Viva

‘Supergirl: Woman of Tomorrow’ revela su lado más oscuro en un tráiler épico de DC Studios

DC Studios lanzó el tráiler de ‘Supergirl: Woman of Tomorrow’. La película presenta una versión más oscura de Kara Zor-El y confirma su estreno para el 26 de junio de 2026

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
El nuevo teaser de 'Supergirl: Woman of Tomorrow' revela una travesía galáctica violenta y emocional que redefine a Kara Zor-El dentro del universo DC.
El nuevo teaser de 'Supergirl: Woman of Tomorrow' revela una travesía galáctica violenta y emocional que redefine a Kara Zor-El dentro del universo DC. (DC Comics/DC Comics)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCSupergirlDC Studios
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.