‘Streamer’ costarricense inició travesía de 54 horas para tratar de ejercer su voto: así lo hará

A pesar del esfuerzo que hará, el youtuber Rodezel no le asegura a nadie que pueda lograr votar. Eso sí, asegura que "lo verán intentándolo".

El reconocido creador de contenido costarricense Rodezel dio a conocer que tendrá una dura travesía para poder ejercer su derecho al voto. Para lograrlo hará un viaje de 54 horas, lo cual representa más de dos días viajando desde México hasta Costa Rica para ser parte de las elecciones del domingo 1.° de febrero.

“Estaba buscando vuelos para ir a Costa Rica porque yo no puedo votar en México y la aerolínea con la que yo siempre viajo tiene todos los vuelos vendidos para los próximos tres días. Eso, literal nunca pasa, por eso busqué los vuelos con tan poca anticipación”, dijo el joven, cuyo nombre real es Germán Roberto Delgado Zeledón.

Rodezel explicó que las otras aerolíneas tienen precios muy elevados este fin de semana y valoró opciones de hacer escala en Guatemala o Panamá, pero la mejor opción que encontró requiere de mucha paciencia y, sobre todo, de una carrera contra el tiempo.

“La mejor opción que encontré es irme a Estados Unidos y dos días después irme a Costa Rica. Voy a tener que subir para después bajar, y llego el mismo día de la votación en la tarde, si algo se atrasa, yo ya valí”, expresó en un video publicado en sus redes sociales.

Además, como otras voces costarricenses, hizo un fuerte llamado a votar. “Si usted está en Costa Rica, vaya y vote. No me interesa si tiene que hacerse un viaje de media hora, de una hora o dos horas para ir a votar, debería hacerlo”, afirmó.

Rodezel dice que no puede asegurar que le dará tiempo de llegar a ejercer su voto. “No sé que pasará, pero me verán intentándolo”, afirmó, pues de forma constante actualizará a sus más de 528.000 seguidores sobre este periplo civico, que inició la mañana de este viernes 30 de febrero.