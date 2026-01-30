Viva

‘Streamer’ costarricense inició travesía de 54 horas para tratar de ejercer su voto: así lo hará

Rodezel dio a conocer que su viaje se extenderá por más de dos días, ‘no sé si me va a dar tiempo, pero me verán intentándolo’, dijo

Por Fiorella Montoya
El youtuber Rodezel tratará de llegar a Costa Rica para ejercer su voto.
A pesar del esfuerzo que hará, el youtuber Rodezel no le asegura a nadie que pueda lograr votar. Eso sí, asegura que "lo verán intentándolo". (Captura de pantall/Captura de pantall)







