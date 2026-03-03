‘Star Trek’ cumple 60 años: cómo una serie cancelada se volvió fenómeno mundial y por qué hoy enfrenta críticas

De serie cancelada a fenómeno global. “Star Trek” celebra 60 años con una historia de éxitos, reinvenciones y críticas a sus producciones recientes.

Star Trek, conocida en español como Viaje a las estrellas, cumple 60 años desde su debut televisivo en 1966. La producción marcó un hito dentro de la ciencia ficción. También pasó de un inicio irregular a convertirse en una de las franquicias más influyentes de la televisión y el cine.

Cuando apareció en pantalla, la televisión estadounidense tenía una lógica comercial clara. Muchas series funcionaban como soporte para vender productos domésticos. En ese contexto dominaban formatos repetitivos como Bonanza o Hechizada.

En medio de ese panorama, algunas producciones buscaron innovar. Entre ellas destacaron Misión imposible y Viaje a las estrellas, que introdujeron narrativas distintas. Sin embargo, la serie original no logró mantener un nivel constante.

Aunque varios episodios se volvieron memorables, la calidad general fue irregular. Entre los capítulos más recordados figuraron The City on the Edge of Forever, donde los protagonistas viajan al Nueva York de 1930.

También Tomorrow is Yesterday, que muestra a un piloto de 1960 observando la nave Enterprise sobre Omaha. Otro episodio destacado fue Mirror, Mirror, que presenta un universo paralelo donde la Federación funciona como un imperio autoritario.

A pesar de esos momentos destacados, la serie no logró consolidar audiencia. Solo una pequeña parte de los episodios alcanzó gran reconocimiento. Por esa razón, NBC canceló la producción tras su tercera temporada.

El impulso de Star Wars

El destino de la franquicia cambió años después. En 1977 el estreno de Star Wars provocó un fenómeno mundial en la taquilla.

La película de George Lucas combinó una calidad visual cercana a la de 2001: A Space Odyssey con una historia de acción accesible al público masivo. Ese éxito despertó el interés de los dueños de Star Trek.

La franquicia regresó al cine con Star Trek: The Motion Picture, dirigida por Robert Wise. El proyecto utilizó un guion que había sido descartado para televisión. La producción obtuvo ganancias, aunque no alcanzó el impacto comercial de Star Wars.

El resultado funcionó mejor como espectáculo cinematográfico que como relato narrativo extenso. Aun así, el filme confirmó que la saga tenía potencial en la gran pantalla.

La consolidación con una nueva generación

Durante la década de 1980 aparecieron películas mejor recibidas por el público. Entre ellas destacaron La ira de Khan (1982), En busca de Spock (1984) y Misión: salvar la Tierra (1986).

Estas producciones recuperaron elementos que los seguidores valoraban. La fórmula incorporó más humor, acción y dinamismo, sin abandonar el universo científico de la franquicia.

Posteriormente surgió Star Trek: The Next Generation, serie presentada a Paramount por el creador Gene Roddenberry. El proyecto tuvo buena recepción, aunque el productor ya enfrentaba limitaciones creativas.

La compañía incorporó al productor Rick Berman para reorganizar la serie. Berman delegó el control creativo en Michael Piller, quien se convirtió en una figura clave para el desarrollo de la franquicia.

Piller no era seguidor del género de ciencia ficción. Esa distancia permitió un enfoque distinto. La producción priorizó historias centradas en los conflictos psicológicos de los personajes, más allá de los efectos especiales.

El resultado colocó a The Next Generation entre las series de ciencia ficción más influyentes. Su éxito impulsó otras producciones del universo como Deep Space Nine, Voyager y Enterprise.

Un nuevo ciclo con críticas

La etapa posterior tuvo dificultades. Tras la muerte de Piller y el retiro de Berman, la franquicia enfrentó un momento complejo. La película Nemesis (2002) tuvo un desempeño decepcionante.

Años después llegó un relanzamiento cinematográfico dirigido por J. J. Abrams. La película Star Trek (2009) apostó por un tono más cercano al estilo de Star Wars.

En televisión, el productor Alex Kurtzman lideró nuevas series. Entre ellas apareció Discovery, que generó interés inicial. El argumento incluyó el regreso del universo espejo, una idea presente en la serie original.

Sin embargo, otras producciones recientes como Strange New Worlds, Picard y Starfleet Academy enfrentaron críticas por su narrativa predecible.

A lo largo de seis décadas, Star Trek mantuvo su influencia en la cultura popular. La franquicia pasó de una cancelación temprana a convertirse en uno de los universos más extensos de la ciencia ficción televisiva.

