‘Star Trek’ cumple 60 años: cómo una serie cancelada se volvió fenómeno mundial y por qué hoy enfrenta críticas

La saga creada en 1966 marcó la ciencia ficción televisiva y dio origen a películas y series exitosas. Hoy enfrenta cuestionamientos por su rumbo creativo

Por El Comercio / Perú / GDA
De serie cancelada a fenómeno global. “Star Trek” celebra 60 años con una historia de éxitos, reinvenciones y críticas a sus producciones recientes.
De serie cancelada a fenómeno global. “Star Trek” celebra 60 años con una historia de éxitos, reinvenciones y críticas a sus producciones recientes. (Paramount Television/Wikimedia)







