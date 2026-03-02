¿Sospechas sobre un doble? Así surgió la teoría que rodeó a Jim Carrey tras su reaparición en los Premios César

La presencia de Jim Carrey en el César provocó rumores en redes que afirmaron que un doble ocupó su lugar. A la izquierda, Jim Carrey en el 2005; a la derecha, durante su aparición en el 202

El actor Jim Carrey no fue sustituido por un doble durante su reciente aparición en el Premio César en París. El intérprete canadiense de 64 años recibió un César honorífico el 26 de febrero en reconocimiento a su trayectoria. Sin embargo, su presencia en la gala desató teorías conspirativas en redes sociales.

Carrey se mantuvo alejado de los focos en los últimos años. Su reaparición pública generó comentarios sobre su aspecto y actitud. A partir de ahí circularon versiones que afirmaban que el artista no era quien asistió al evento.

El sitio especializado Fandom Wire publicó un reportaje en el que explicó el origen de estas especulaciones. Según ese medio el rumor tomó fuerza luego de que el maquillista francés Alexi Stone compartió publicaciones en redes sociales.

Makeup artist Alexis Stone has gone viral over claiming to have impersonated Jim Carrey at the 2026 Cesar Film Awards.



Stone has previously impersonated Glenn Close, Anna Wintour, Jack Nicholson and Lana Del Rey



(via Alexis Stone IG | https://t.co/wDYGEMRhY0) pic.twitter.com/icR7Tmat05 — CoveredGeekly (@CoveredGeekly) March 2, 2026

Stone mostró una máscara con el rostro de Carrey y aseguró que fue él quien se hizo pasar por el actor durante la ceremonia en París. Sus mensajes impulsaron la narrativa de que un doble ocupó el lugar del protagonista de La Máscara.

De forma paralela un video difundido en redes sociales mostró a un influencer que abordó a Carrey cuando salía del hotel donde se hospedó en la capital francesa. En la grabación el creador de contenido le preguntó si era realmente él. El actor continuó su camino sin profundizar en la consulta.

Fandom Wire indicó que aunque la teoría resultó absurda para muchos usuarios, algunos internautas consideraron la posibilidad. El medio señaló que ciertos seguidores argumentaron que el rostro del actor lucía más suave y que su comportamiento fue más reservado de lo habitual.

El portal añadió que otros compararon imágenes recientes con fotografías anteriores y mencionaron supuestas diferencias en el color de ojos. También apuntaron a posibles cambios cosméticos para sostener la versión del “clon”.

La publicación recordó que Carrey fue crítico de la estructura tradicional de Hollywood durante el punto más alto de su carrera. A partir de esa postura algunos usuarios especularon que esa actitud pudo influir en una presunta sustitución.

Fandom Wire concluyó que el escepticismo sobre cambios físicos puede relacionarse con eventuales procedimientos estéticos. No obstante indicó que no existen registros confirmados de que el actor se sometiera a cirugía plástica.

Hasta el momento Jim Carrey no emitió declaraciones públicas sobre estas teorías tras su asistencia al César.

El intérprete construyó una carrera con títulos como La Máscara (1994), Ace Ventura (1994) y también protagonizó The Truman Show (1998).

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.