¿Sospechas sobre un doble? Así surgió la teoría que rodeó a Jim Carrey tras su reaparición en los Premios César

Un maquillista y un video viral alimentaron la versión de que el actor no asistió realmente a la gala en París

Por O Globo / Brasil / GDA
La presencia de Jim Carrey en el César provocó rumores en redes que afirmaron que un doble ocupó su lugar.
La presencia de Jim Carrey en el César provocó rumores en redes que afirmaron que un doble ocupó su lugar. A la izquierda, Jim Carrey en el 2005; a la derecha, durante su aparición en el 202 (AFP/AFP)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

