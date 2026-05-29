Sonado conflicto estalla en certamen en que participa Melania Villalta; este es el panorama de la costarricense

Dos jueces del Miss Grand International All Star 2026, certamen en que Melania Villalta representa a Costa Rica, encendieron la polémica al entrar en una fuerte y sonada confrontación pública.

El conflicto estalló a pocos días de la gala final, que se llevará a cabo este sábado 20 de mayo. El panorama de Villalta, quien no está involucrada en la controversia, no es tan alentador. Aunque sí estará en la final, no figura entre las principales candidatas, de acuerdo con las puntuaciones que se hicieron públicas recientemente.

Justamente, esto fue el causante de la polémica. Todo inició cuando la mexicana Lupita Jones explotó contra uno de los jueces, luego de que la representante de México recibiera bajas calificaciones durante las preliminares del certamen de belleza que se realiza en Tailandia.

La directora de Mexicana Universal señaló directamente al pianista francés Omar Harfouch, quien forma parte del jurado internacional y que, anteriormente, estuvo involucrado en la polémica de Miss Universe 2025 por sus críticas hacia Fátima Bosch y la organización del concurso.

A través de un live en Instagram, Lupita Jones explicó que antes del inicio de las preliminares sostuvo una reunión privada con los jueces para pedir neutralidad y evitar que cualquier conflicto relacionado con México afectara a la candidata Francia Cortés Sandoval.

“Separemos los eventos y no le carguemos a la candidata mexicana situaciones que podamos estar sintiendo relacionadas con México, cuando es una competencia diferente”, expresó la Miss Universo 1991.

Sin embargo, aseguró que durante las evaluaciones observó cómo Omar Harfouch otorgaba las puntuaciones más bajas a la representante mexicana, situación que calificó como poco profesional.

“Yo no sé lo que está buscando, porque de pronto siento que está dando votos políticamente correctos”, comentó Jones, quien además cuestionó algunos de los criterios del músico francés al momento de calificar a las concursantes.

Lupita Jones aseguró públicamente que el músico Omar Harfouch tendría un sesgo contra México, luego de que él renunciara a Miss Universo 2025 y afirmara que Fátima Bosch era una 'ganadora falsa'. (Archivo/AFP)

La también empresaria señaló que Harfouch hacía referencias indirectas a la polémica ocurrida en Miss Universo el año pasado, por lo que considera que sigue influenciado por aquel conflicto.

La respuesta del pianista no tardó en llegar. A través de redes sociales, Omar Harfouch negó tener algún problema con México, con la candidata o con la propia Lupita Jones.

“No tengo odio y no me gusta discriminar. Si alguien merece un 10, eso es lo que le daré”, escribió el músico, quien además pidió a Jones dejar de hablar sobre él.

Posteriormente, el integrante del jurado publicó una carta abierta donde lanzó una crítica directa hacia la exreina de belleza, señalando que su participación como jueza podría representar un conflicto de interés al ser también organizadora y responsable de la candidata mexicana.

“Se supone que ni siquiera debería formar parte del jurado, ya que esto representa un claro conflicto de intereses”, escribió Harfouch.

“Miss Grand International All Star 2026 es una nueva versión del certamen internacional que permite la participación de exconcursantes nacionales e internacionales, además de mujeres casadas, madres y mujeres transgénero. La gran final se celebrará el próximo 30 de mayo.