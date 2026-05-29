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Sonado conflicto estalla en certamen en que participa Melania Villalta; este es el panorama de la costarricense

El Miss Grand International All Stars tendrá su final este sábado 30 de mayo

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Por El Universal / México / GDA y Juan Pablo Sanabria
Melania Villalta
Melania Villalta fue elegida como candidata costarricense para el primer Miss Grand International All Stars 2026. (Instagram)







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Miss Grand International All Star 2026
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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