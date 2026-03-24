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Solo cuatro países de Latinoamérica entraron en el ranking mundial de las mejores ciudades para comer

San José, Medellín, Ciudad de México y Lima forman parte del ranking mundial de ciudades con mejor gastronomía

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Por Jailine González Gómez
Medellín, Ciudad de México, Lima y San José entran en ranking global de las mejores ciudades para comer
Medellín, Ciudad de México, Lima y San José entran en ranking global de las mejores ciudades para comer (Canva stock/Juan Fernando Velez Melguizo de Getty Images/Fernando Paleta de Pexels/Rommel Gonzalez de Getty Images/mbrand85 de Getty Images Pro)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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