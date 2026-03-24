Solo cuatro países de Latinoamérica entraron en el ranking mundial de las mejores ciudades para comer

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Medellín, Ciudad de México, Lima y San José entran en ranking global de las mejores ciudades para comer

Cuatro ciudades de Latinoamérica entraron en el ranking mundial de las 20 mejores ciudades para comer, elaborado por la revista Time Out.

Las ciudades incluidas en la lista son Medellín (Colombia), Ciudad de México (México), Lima (Perú) y San José (Costa Rica).

Para construir el listado, la publicación consultó a miles de habitantes de distintas ciudades del mundo sobre la experiencia de comer fuera de casa.

Las personas participantes evaluaron la escena gastronómica de su ciudad en 18 criterios diferentes, entre ellos calidad de los restaurantes, precios y características del ambiente culinario.

El ranking también incorporó la valoración de expertos gastronómicos, entre ellos editores, críticos culinarios y chefs vinculados a los mercados gastronómicos de Time Out.

La clasificación final combina las calificaciones del público con el criterio del panel de especialistas. Además, el ranking incluyó únicamente la ciudad mejor posicionada de cada país, con el objetivo de representar distintas escenas culinarias del mundo.

Las ciudades latinoamericanas que aparecen en la lista

Medellín (puesto 3)

La ciudad colombiana destaca por su variedad gastronómica y por la posibilidad de encontrar opciones para distintos presupuestos. Según la encuesta citada, Medellín es la ciudad más económica del ranking para comer, con un alto porcentaje de personas que considera accesible ir a restaurantes o comprar café.

Ciudad de México (puesto 6)

La capital mexicana sobresale por la mezcla entre tradición culinaria e innovación gastronómica. El ranking destaca la presencia de restaurantes reconocidos internacionalmente y una escena culinaria en constante evolución.

Lima (puesto 12)

La capital peruana mantiene su reputación global como uno de los centros gastronómicos más influyentes del mundo. La publicación señala que el uso de ingredientes locales y la experimentación culinaria forman parte del éxito de su cocina.

San José (puesto 20)

Según el ranking, la escena gastronómica de San José atraviesa un proceso de renovación culinaria que recupera ingredientes locales y recetas tradicionales.

El listado destaca el trabajo de chefs costarricenses que regresaron al país después de trabajar en cocinas internacionales y ahora buscan reinterpretar platos tradicionales.

San José aparece además como la cuarta ciudad más asequible para comer dentro del ranking.

Las 20 mejores ciudades del mundo para comer