Sixpence None the Richer en Costa Rica: entradas ya están a la venta

Como parte de la gira que conmemora su 25 aniversario, la banda estadounidense Sixpence None the Richer visitará Costa Rica por primera vez.

Sixpence None the Richer es una banda de rock alternativo originaria de Texas, formada en los años 90 por la vocalista Leigh Nash y el guitarrista Matt Slocum. Alcanzó fama mundial en 1999 con el éxito Kiss Me, que ha superado los mil millones de reproducciones en Spotify y obtuvo la certificación Triple Platino en 2024.

Este año, lanzaron su primer álbum en vivo, Live at Gruene Hall, grabado en su ciudad natal. La banda, ahora integrada por Nash, Slocum y Justin Cary, sigue cautivando a nuevas generaciones con su mezcla de rock alternativo y pop melódico.

Los seguidores de Sixpence ya pueden adquirir sus entradas para el concierto. Los boletos están disponibles a través del sitio web www.smarticket.net.

Las localidades y sus respectivos precios, con cargos por servicio incluidos, son los siguientes:

Palcos (mesas VIP): $140

$140 VIP (silla numerada): $95

$95 Zona 400: $70

El concierto se realizará el viernes 20 de junio en Amorcito Corazón, ubicado en la radial Lindora-Belén. Será la primera vez que toquen en Costa Rica.

La banda estadounidense dejó huella en la década de los 90 con temas icónicos como There She Goes, Don’t Dream It’s Over, Breathe Your Name y Kiss Me y buscan continuar con el legado de más de 25 años de carrera.