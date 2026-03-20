Silvio Rodríguez recibió el fusil que exigió para ‘defender a Cuba de Estados Unidos’

El cantautor cubano Silvio Rodríguez recibió, por parte del Gobierno de Cuba, un fusil Kaláshnikov en respuesta a un mensaje que había expresado el creador de Unicornio azul, de que estaría dispuesto a empuñar las armas si su país fuera agredido por Estados Unidos.

El mensaje lo publicó el el artista el martes 17 de marzo, en su blog personal Segunda cita: “Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”, escribió. De acuerdo con medios como El Mundo y El País, Rodríguez hizo el comentario en respuesta a la advertencia lanzada por el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, a Donald Trump: “Cualquier agresor externo chocará en Cuba con una resistencia inexpugnable”.

Las palabras del cantautor resonaron en el Gobierno y este viernes 20 de marzo, en un acto protocolario, le fue entregada el arma. Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, le dio al trovador el fusil “en justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la Patria ante cualquier agresión del gobierno de Estados Unidos”, explicó El País. En la entrega también estaba presente el mandatario cubano.

El presidente Donald Trump ha multiplicado recientemente las declaraciones contra La Habana y sus dirigentes. El magnate republicano señaló esta semana que esperaba tener “el honor de tomar Cuba, de alguna manera”.

La isla, bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, está en conversaciones con el país norteamericano y se comprometió a excarcelar a 51 presos en el marco de un acuerdo con el Vaticano, mediador histórico entre ambos países. Según el presidente Díaz-Canel, los contactos apuntan a buscar “soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales”. La economía cubana se encuentra casi paralizada desde que el gobierno de Trump impuso un bloqueo petrolero de facto desde finales de enero.