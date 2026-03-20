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Silvio Rodríguez recibió el fusil que exigió para ‘defender a Cuba de Estados Unidos’

El ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias fue el encargado de entregar el arma al artista, en un acto protocolario en el que también participó Miguel Díaz-Canel

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Por Jessica Rojas Ch. y AFP
Silvio Rodríguez
El cantautor cubano Silvio Rodríguez recibió el fusil de manos del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. (AFP)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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