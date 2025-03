‘Si hay un momento para que la Sinfónica toque con Toledo es ahora’, dice el nuevo director de la orquesta

Andrés Salado es un músico español de 42 años, quien en la Orquesta Sinfónica Nacional asume por segunda vez una batuta titular, luego de hacerlo en la Orquesta Sinfónica de Extremadura, España; institución a la que renunció en noviembre pasado. A Costa Rica llega con la ambición de que el ensamble tico expanda su público.

Consciente de que este reto no se trata de soplar y hacer botellas, Salado habló con La Nación y detalló algunos de los planes que tiene para acercar a la Sinfónica a nuevos espectadores. El primero es derribar el mito de que las artes clásicas no interesan a los costarricenses de a pie; pues está convencido de que muchos quedarían maravillados al entrar a los museos y asistir al Teatro Nacional.

“¿Cuál es el juicio de ellos, sobre todo de eso (las instituciones culturales)?: ‘No, ¿cómo voy a ir al Museo de Arte si tengo a la Liga Deportiva Alajuelense y me apetece más ir a ver el partido’. Que está muy bien. Yo iré también a ver el fútbol, porque soy superfutbolero, me gusta ver mucho fútbol y me ha gustado jugarlo siempre. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer (para revertir esto). Primero, que la gente tenga un primer juicio, es decir, que venga”.

“Yo estoy seguro que si la gente viene al Teatro Nacional, ve la de años de historia que hay aquí, ve lo bonito que es este teatro y se pone a escuchar una obra de teatro o un concierto de la Sinfónica Nacional, tendrá una experiencia única”.

¿Veremos a Toledo con la Orquesta Sinfónica Nacional?

Además, afirma que el repertorio de la música clásica no está reñido con el gusto popular y que, entre las diversas formas de hacerlo apetecible, se puede relacionar con el cine; pues obras de grandes compositores han formado parte de bandas sonoras de múltiples películas.

“Igual que Taylor Swift o que Maluma pueden llenar el Estadio Nacional, —de una manera más humilde y sin tener esos visos de grandeza— puede haber mucho joven que venga al Teatro Nacional. Y es una de mis obsesiones, porque he visto que ha funcionado en Extremadura”, declaró.

Andrés Salado es el encargado de dirigir el primer concierto de la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional por segunda ocasión consecutiva. En 2024 lo hizo como director invitado y este 28 de febrero como titular. (Facebook Orquesta Sinfónica Nacional/Facebook Orquesta Sinfónica Nacional)

Además, Salado dijo que habrá gran apertura a colaborar con música popular y, por ende, con artistas de todo tipo de géneros que demande la gente. Dentro de estos mencionó, a modo de ejemplo, a Toledo, de quien dice conocer su obra desde años atrás; pues asegura que es un éxito entre los jóvenes ibéricos.

“Considero que si en algún momento de la historia la orquesta tiene que tocar con Toledo, tiene que ser ahora. Esta nueva etapa será de apertura, bien sea con Toledo o con cualquier otro artista que se pueda. La música culta nace de la música folclórica, la música anteriormente era folclórica y se convirtió en culta. Vamos de la mano, por supuesto, que sí. Todos los proyectos que gusten al público, bienvenidos sean”, comentó.

Por otra parte, asevera que encontró un equipo institucional comprometido con dar un vuelco a los canales de comunicación y mostrar una cara más humana y realista del grupo, lo cual va desde modernizar los vestuarios de los músicos hasta irrumpir en las redes sociales con una nueva propuesta.

“Yo ayer estaba haciendo historias (de Instagram) por la ciudad, la gente se paraba a mirarme así como: ‘¿Y bueno?’. Pues todo es producto de una escaleta que lo que se busca, desde la orquesta, es darle ese aire fresco y llegar poco a poco (a conectar con nuevos públicos)”, relató.

“Los músicos nos vamos de fiesta, bailamos, salimos de copas, tomamos, compartimos con amigos y viajamos igual que cualquier otra persona. O sea, que hay algo que no funciona en el canal de comunicación y estamos aquí para desarrollarlo”, añadió.

Andrés Salado aseguró que la música de Toledo es un éxito entre la juventud de España. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Eso sí, enfatizó en que este proceso será gradual y que sobrarán los detractores; pero dice haber hecho un “máster” en blindarse contra los embates mediáticos, pues participó como juez en el programa Prodigios, del canal televisivo español RTVE. Incluso, asegura que la reticencia y el descontento de la gente pueden convertirse en gasolina para echar a andar los cambios que considera necesarios.

“La temporada de este año va en torno a los barrios de San José y me hicieron un vídeo muy bonito de presentación en la orquesta. Entonces, ya empecé a ver a los haters. En redes sociales, ya vi tres o cuatro comentarios de los haters como diciendo que todo esto es mentira. A mí eso me parece muy enriquecedor, que haya gente así, porque creo que ahí es cuando está despierta la llama”.

Finalmente, reveló que durante su dirección será mucho más común ver a la Orquesta Sinfónica Nacional salir del Teatro Nacional y presentarse en otros espacios; incluso de manera gratuita.