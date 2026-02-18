Shia LaBeouf y Mia Goth pusieron fin a su matrimonio en secreto hace un año, según medio

El actor y la actriz pusieron fin a su matrimonio hace un año. La noticia se conoció tras la detención de LaBeouf en Luisiana.

El actor Shia LaBeouf y la actriz Mia Goth terminaron su matrimonio en secreto hace aproximadamente un año. La información salió a la luz este mismo día, según reveló en exclusiva el diario estadounidense Page Six. No existen datos sobre si la pareja presentó formalmente el divorcio ante la justicia.

La noticia coincidió con la detención del protagonista de Transformers (2007). LaBeouf enfrentó arresto tras involucrarse en una pelea durante el Mardi Gras, la celebración de Carnaval más tradicional de Estados Unidos, que se realiza en Nueva Orleans. Las autoridades lo señalaron por presunta agresión contra dos personas.

De acuerdo con la misma fuente, tras la separación el actor se trasladó a la ciudad de Louisiana para estar más cerca de su familia.

LaBeouf y Goth se conocieron durante el rodaje de Ninfomaníaca, cuyos dos volúmenes se estrenaron en 2013 y 2014. La actriz, nieta de la brasileña Maria Gladys, consolidó su carrera en el cine de terror independiente. Participó en la trilogía compuesta por Pearl (2022), X: La marca de la muerte (2022) y MaXXXine (2024). Este año también encabezó la superproducción Frankenstein, una de las películas con mayor cantidad de nominaciones al Óscar.

La pareja contrajo matrimonio en Las Vegas en 2016. La ceremonia se transmitió en vivo por el sitio TMZ. Ambos son padres de una niña llamada Isabel, nacida en 2022.

La relación atravesó varias rupturas. Una de las separaciones más extensas ocurrió en 2018. En ese periodo, LaBeouf sostuvo una relación con la cantante FKA Twigs. Posteriormente, ella lo acusó de agresión sexual, lesiones y daños morales. El actor negó las acusaciones. El proceso judicial concluyó el año anterior.

Tras retomar su vínculo con Goth, LaBeouf expresó públicamente su agradecimiento hacia ella. En una entrevista concedida al pódcast del actor Jon Bernthal, conocido por la serie El Justiceiro, indicó que su entonces esposa le brindó apoyo en un momento difícil de su vida y le devolvió la esperanza cuando se sentía sin fuerzas.

