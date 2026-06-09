Sharon Stone revela la reacción de su esposo ante una doble mastectomía que marcó el fin de su matrimonio

Sharon Stone contó que un desacuerdo sobre decisiones médicas relacionadas con una doble mastectomía provocó el fin de su matrimonio.

La actriz Sharon Stone afirmó que una discusión relacionada con una recomendación médica de una doble mastectomía provocó el final de su matrimonio con el periodista Phil Bronstein.

La intérprete de Bajos instintos relató el episodio durante su participación en el pódcast The Person Who Believed in Me, conducido por David Begnaud. Aunque no mencionó directamente a Bronstein, dejó entrever que se refería a él.

Stone, de 68 años, estuvo casada con Bronstein entre 1998 y 2004. La expareja comparte un hijo adoptivo. La actriz adoptó posteriormente a otros dos hijos.

Durante la conversación, Stone recordó que a inicios de la década de 2000 recibió un diagnóstico de tumores en los senos. Según explicó, uno de ellos tenía un tamaño superior al de todo su seno izquierdo.

La actriz indicó que un médico acudió a su casa para comunicarle la gravedad de la situación. El especialista le recomendó una mastectomía bilateral debido al riesgo existente y a las características de los tumores detectados.

Stone aseguró que no compartía la valoración inicial sobre la posibilidad de que se tratara de cáncer. Sin embargo, el médico sostuvo que esa determinación no podía realizarse antes de completar los procedimientos correspondientes.

Según el relato de la artista, la situación se volvió más tensa cuando su esposo reaccionó con molestia ante la posibilidad de que ella se sometiera a la extracción de ambos senos.

La actriz señaló que el médico intervino durante la conversación y defendió la postura que ella había asumido sobre su salud. Stone sostuvo que dejó claro que las decisiones médicas le correspondían únicamente a ella.

De acuerdo con la ganadora del Globo de Oro, aquel episodio representó un punto de quiebre irreversible en la relación. Añadió que percibió que su entonces esposo consideraba exageradas sus decisiones y que no estaba de acuerdo con la forma en que ella enfrentaba la situación.

Stone afirmó que el matrimonio terminó en ese momento y que la ruptura quedó definida durante aquella conversación relacionada con su tratamiento médico.

La actriz alcanzó reconocimiento internacional con Bajos instintos en 1992. Además, recibió una nominación al Óscar a Mejor Actriz por su trabajo en Casino (1995), película que también le otorgó un Globo de Oro en la categoría de drama. Más adelante ganó un Premio Emmy como Mejor Actriz Invitada en Serie Dramática por El desafío.

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