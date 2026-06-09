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Sharon Stone revela la reacción de su esposo ante una doble mastectomía que marcó el fin de su matrimonio

La actriz recordó el momento en que una recomendación médica por tumores en los senos desencadenó la ruptura de su relación

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Por O Globo / Brasil / GDA
La actriz estadounidense Sharon Stone (derecha) y su esposo Phil Bronstein llegan a la 74.ª edición de los Premios Óscar en el Teatro Kodak, en Hollywood, California, el 24 de marzo de 2002. Foto AFP/Lucy Nicholson. (Foto de Lucy Nicholson / AFP).
Sharon Stone contó que un desacuerdo sobre decisiones médicas relacionadas con una doble mastectomía provocó el fin de su matrimonio. (LUCY NICHOLSON/AFP)







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