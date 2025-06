Shakira pospone concierto en Los Ángeles en medio de protestas por redadas migratorias

Mientras crecen las protestas contra las redadas migratorias en Los Ángeles , Estados Unidos, el concierto que Shakira daría en esa ciudad fue reprogramado. La presentación, originalmente fechada para el 20 de junio en el SoFi Stadium, se realizará ahora el 4 de agosto.

Ticketmaster confirmó el cambio mediante un comunicado enviado a quienes compraron entradas. Informó que los boletos seguirán siendo válidos para la nueva fecha y explicó que la decisión busca brindar tiempo suficiente a los asistentes para reorganizar sus planes.

La empresa de boletaje notificó a los compradores a través de un correo electrónico: “Hemos trabajado con los organizadores del evento para reprogramarlo y asegurarnos de que tengas la oportunidad de asistir. Tus boletos siguen siendo válidos para la nueva fecha”.

Shakira ha hablado sobre su solidaridad con los inmigrantes y abogó por el trato digno y justo. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Aunque la cantante colombiana no ha emitido declaraciones oficiales al respecto, en la cuenta de X (antes Twitter) de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se compartió la actualización con la nueva fecha.

Además de Shakira, Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, también anunció la cancelación de una presentación que tenía prevista esta semana, como muestra de apoyo ante la crisis que viven los migrantes y como medida de protección para su audiencia.

¿Qué está ocurriendo en Los Ángeles?

Este 13 de junio se cumple una semana desde que estallaron las manifestaciones derivadas de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La Guardia Nacional ha sido desplegada y se prevé que este fin de semana continúen las movilizaciones en rechazo a las medidas del actual gobierno.

Aunque muchas de estas expresiones han sido pacíficas, con carteles y consignas, también se han registrado enfrentamientos con la policía y algunas detenciones por presuntos actos delictivos.

Autoridades locales han implementado toques de queda, principalmente en Los Ángeles y Spokane. Ciudades como Filadelfia, Nueva York, Chicago y diversas localidades de Texas también se han alzado contra las políticas de control migratorio del gobierno republicano, que ha impulsado una ola de deportaciones masivas.

Las fuerzas del orden se enfrentaron con manifestantes frente al Centro de Detención Metropolitano (MDC), en el centro de Los Ángeles, California, el pasado 8 de junio. Fotografía: (FREDERIC J. BROWN/AFP)

Shakira se pronuncia sobre los migrantes

La intérprete de Loba conoce en carne propia lo que implica ser una migrante latina en Estados Unidos. En una reciente entrevista con la BBC, Shakira recordó su llegada al país junto a otros colombianos que también buscaban un mejor futuro:

“Y recuerdo que estaba rodeado de diccionarios español-inglés y diccionarios de sinónimos, porque en ese entonces realmente no tenía Google ni ChatGPT para (ayudarme). Así que todo era muy precario. Luego me metí en la poesía y empecé a leer un poco de Leonard Cohen, Walt Whitman y Bob Dylan, intentando entender cómo funciona el inglés en la composición de canciones. Creo que así fue como me volví buena en eso.”

Al reflexionar sobre la situación actual de los migrantes, la colombiana expresó:

“Ser inmigrante significa vivir con miedo constante y es doloroso verlo. Solo espero que puedan ser tratados bajo los principios de equidad y libertad. Esos son los principios que moldean a este país y en general a muchos otros países poderosos en el mundo.”

La artista también resaltó la importancia de alzar la voz y mantenerse unidos. Aseguró que, si bien un país puede modificar sus políticas migratorias, siempre debe tratar a todas las personas con humanidad.

No es la primera vez que Shakira aborda este tema. Durante los Premios Grammy de este año, al recibir el galardón por Mejor Álbum Pop Latino, dedicó su reconocimiento a los inmigrantes en Norteamérica.