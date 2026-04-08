Serie de ‘Star Wars’ se estrena con 100% de aprobación de la crítica: ‘La mejor de la historia de la franquicia’

La nueva serie de Star Wars logra aprobación total y presenta a Maul como líder criminal en una historia ubicada entre dos episodios clave.

La nueva serie animada Star Wars: Maul – Shadow Lord debutó con un 100% de aprobación en el sitio Rotten Tomatoes. Este resultado marca el mejor estreno registrado para una producción televisiva de la franquicia.

La historia se centra en Darth Maul, villano que Obi-Wan Kenobi derrota en Star Wars: Episodio I - La Amenaza Fantasma en 1999. El personaje regresó en producciones televisivas y ahora protagoniza su propia serie.

La trama se ubica entre los eventos de La Venganza de los Sith (2005) y Una Nueva Esperanza (1977). La narrativa expone el ascenso de Maul como líder de una red criminal. Este proceso ocurre en paralelo al crecimiento del Imperio.

El actor brasileño Wagner Moura participa en la producción. Él da voz a Brander Lawson. Este personaje cumple el rol de investigador que sigue las acciones de Maul y su organización.

La crítica especializada destacó la calidad de la serie. El sitio Comic Book Resources señaló que la producción eleva el estándar de la animación y se posiciona entre las mejores series de toda la franquicia.

Las reacciones del público también reflejan entusiasmo. Usuarios en redes sociales señalaron que el estreno resultó impactante. Algunos destacaron su estilo visual cercano al cyberpunk. Otros indicaron que la historia cumple con las expectativas de un relato centrado en un villano.

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