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Serie de ‘Star Wars’ se estrena con 100% de aprobación de la crítica: ‘La mejor de la historia de la franquicia’

La serie animada explora el ascenso de Darth Maul y suma a Wagner Moura en el elenco con una recepción unánime de la crítica

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Por O Globo / Brasil / GDA
La nueva serie de Star Wars logra aprobación total y presenta a Maul como líder criminal en una historia ubicada entre dos episodios clave.
La nueva serie de Star Wars logra aprobación total y presenta a Maul como líder criminal en una historia ubicada entre dos episodios clave. (Disney/Disney)







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