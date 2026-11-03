¿Sería pastor de una iglesia? Omar Cascante abrió su corazón sobre esta pregunta

En una dinámica de preguntas con sus seguidores en redes sociales, el periodista y presentador Omar Cascante respondió si sería pastor de una iglesia.

La consulta que le hicieron fue: “¿Te has preguntado alguna vez si Dios te ha llamado a ser pastor?”. La respuesta del comunicador fue directa y, de paso, hizo una revelación de su vida familiar que tal vez pocos conocen.

Cascante contó que es hijo de pastores y que eso le ha permitido ver de cerca lo hermoso, pero lo exigente que es ese llamado.

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