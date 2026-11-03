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¿Sería pastor de una iglesia? Omar Cascante abrió su corazón sobre esta pregunta

El periodista fue sincero ante la consulta de un seguidor y dejó un potente mensaje

Omar Cascante, periodista y presentador
El periodista Omar Cascante usa de manera recurrente sus redes sociales para manifestar mensajes positivos. redes
Jessica Rojas Ch.

En una dinámica de preguntas con sus seguidores en redes sociales, el periodista y presentador Omar Cascante respondió si sería pastor de una iglesia.

La consulta que le hicieron fue: “¿Te has preguntado alguna vez si Dios te ha llamado a ser pastor?”. La respuesta del comunicador fue directa y, de paso, hizo una revelación de su vida familiar que tal vez pocos conocen.

Cascante contó que es hijo de pastores y que eso le ha permitido ver de cerca lo hermoso, pero lo exigente que es ese llamado.