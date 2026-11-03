¿Sería pastor de una iglesia? Omar Cascante abrió su corazón sobre esta pregunta

Cascante contó quees hijo de pastoresy que eso le ha permitido ver de cerca lo hermoso, pero lo exigente que es ese llamado.
“Yo tengo claro ahorita que mi lugar es este: comunicando, compartiendo experiencias y procurando llevar un mensaje que le haga bien a alguien. Creo fielmente que para hablar de Jesús no se necesita un púlpito; usted necesita tenerlo presente en la forma en la que se vive”, expresó el periodista.
Agregó que se puede predicar de muchas formas: ayudando a quien está pasando un mal momento o tratando con amor al que piensa diferente. “Si algo yo deseo es que cuando alguien a mí me escuche pueda encontrar un poquito de esperanza y de paz”, manifestó.
Fue enfático, además, en decir que no sabe todo lo que Dios tiene preparado para él, pero que desde el lugar donde está ahora puede servirle y eso es un privilegio.
Omar Cascante respondió si sería pastor de una iglesia