Sean Kingston, rapero de ‘Beautiful Girls’, irá a prisión por fraude

El famoso rapero estadounidense Sean Kingston, conocido principalmente por el tema Beautiful Girls, éxito mundial del 2007, enfrenta un proceso judicial por un caso de fraude.

El artista, cuyo nombre real es Kisean Paul Anderson, fue sentenciado a tres años de cárcel tras ser declarado culpable de engañar a distintos vendedores. Según la acusación, buscaba obtener artículos de lujo que nunca pagó.

Kingston no actuó solo. Compartió el juicio con su madre, Janice Turner, quien el mes pasado fue sentenciada a cinco años de prisión. Ambos fueron condenados por un juez por conspiración para cometer fraude.

De acuerdo con la investigación, Kingston habría aprovechado su posición de celebridad para conseguir los artículos y mantener su estilo de vida. La situación terminó en mayo de 2024, cuando él y su madre fueron detenidos por un equipo SWAT.