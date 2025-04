Se operó la rodilla y despertó hablando otro idioma: así es el síndrome de la lengua extranjera

Un estudiante de 17 años en Países Bajos sorprendió a los médicos tras una cirugía de rodilla cuando despertó hablando inglés con acento estadounidense y sin reconocer a sus padres. La información fue revelada por el diario británico Daily Mail.

El joven, cuyo nombre no trascendió, ingresó a un hospital en 2022 tras sufrir una lesión mientras jugaba fútbol. Recibió anestesia general para una cirugía ortopédica considerada de rutina.

Aunque el procedimiento concluyó sin complicaciones médicas, el adolescente despertó convencido de que estaba en Utah, Estados Unidos. No podía comunicarse en holandés, su idioma nativo, ni entenderlo. También mostró signos de amnesia, como no identificar a sus padres.

El hospital solicitó una evaluación psiquiátrica, pero los especialistas no detectaron anomalías físicas ni antecedentes de trastornos mentales en el paciente ni en su familia.

Una hora después del despertar, el equipo médico aún no hallaba explicación. Su conocimiento del inglés se limitaba a lo aprendido en clases escolares.

Pasadas unas 18 horas, el joven comenzó a entender el holandés, aunque continuó usando solo el inglés para comunicarse. Al día siguiente, su fluidez en la lengua nativa retornó de forma gradual, especialmente después de recibir la visita de amigos.

Tres días después de la operación, recibió el alta médica. En semanas posteriores, recuperó por completo sus capacidades lingüísticas y no presentó secuelas cognitivas.

Los médicos atribuyeron el caso a una rara condición neurológica conocida como síndrome de la lengua extranjera (SLE), también llamada síndrome del acento extranjero (SSE). Según la documentación revisada por el equipo, podría tratarse del primer caso registrado en un adolescente.

¿Qué es el síndrome de la lengua extranjera?

Esta condición neurológica hace que las personas pierdan temporalmente la capacidad de comunicarse en su idioma nativo y hablen una segunda lengua de forma espontánea. También puede provocar cambios en la velocidad del habla, entonación, articulación o énfasis. Algunos pacientes manifiestan un acento foráneo aunque sigan utilizando su lengua habitual.

Entre las causas asociadas figuran lesiones cerebrales, accidentes cerebrovasculares, tumores, hemorragias o daño en el área de Broca, una región clave en el cerebro para el procesamiento del lenguaje. Desde su descubrimiento en 1907 por el neurólogo francés Pierre Marie, solo se han documentado alrededor de 100 casos en todo el mundo.

En este caso, el adolescente no requería más estudios neurológicos tras ser examinado, por lo que no se realizaron electroencefalogramas ni imágenes cerebrales. En una consulta psiquiátrica posterior, reportó no tener dificultades con el idioma holandés.

¿La anestesia puede causar este síndrome?

Una investigación publicada en 2024 por el Journal of Oral and Maxillofacial Surgery plantea que la anestesia podría interrumpir la comunicación entre los centros cerebrales, lo que afectaría el lenguaje.

Se cree que su uso suprime funciones cerebrales esenciales y genera desorientación, confusión y dificultad para hablar o comprender después del procedimiento.

Aunque no se comprende del todo el mecanismo exacto, se presume que la anestesia prolongada podría alterar temporalmente áreas relacionadas con el habla, lo que explicaría el desarrollo de este fenómeno poco común en el paciente holandés.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.