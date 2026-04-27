Se apaga una voz icónica: muere famosa cantante, miembro del Salón de la fama del Rock

Una de esas voces de época se apaga y empieza a vivir como leyenda. La música se enluta con el fallecimiento de Nedra Talley-Ross, miembro del Salón de la Fama del Rock.

La estadounidense, última integrante fundadora con vida de The Ronettes, murió a los 80 años por causas que de momento no han sido detalladas.

Nedra Talley-Ross (izquierda) integró el icónico trío estadounidense The Ronettes. (Wikimedia Commons)

La noticia fue dada a conocer por la agrupación con un emotivo mensaje en el que no solo destacaron su carrera, sino también la catalogaron como una “luz”.

“Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Nedra Talley Ross. Ella fue una luz para quienes la conocieron y la amaron”, señala el comunicado difundido el domingo.

Talley-Ross formó parte del trío original junto a sus primas Ronnie Spector y Estelle Bennett, y juntas marcaron al pop de la década de los 60.

El grupo alcanzó reconocimiento internacional con temas como Be My Baby, una de las canciones más representativas de su repertorio.

Nedra Talley recibió un homenaje en 2007, año en que The Ronettes fueron incluidas en el Salón de la fama del Rock. (AFP)

Aunque no se han dado a conocer las causas del deceso, en el mismo mensaje, la banda destacó el impacto de su integrante:

“La voz, el estilo y el espíritu de Nedra ayudaron a definir un sonido que cambiaría la música. Su contribución a la historia del grupo y su influencia decisiva perdurarán para siempre. Descansa en paz, querida Nedra. Gracias por la magia”, finalizó el mensaje.

El grupo se disolvió en 1966 luego de tocar como número de apertura para los Beatles, durante su gira por EU y Canadá.

En 2007, The Ronettes fue incluido en el Salón de la Fama del Rock y Nedra Talley-Ross recibió el homenaje como representante de la agrupación.