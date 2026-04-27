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Se apaga una voz icónica: muere famosa cantante, miembro del Salón de la fama del Rock

La artista integró una reconocida agrupación que sacudió la música pop en los años 60

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Por El Universal / México / GDA y Juan Pablo Sanabria

Una de esas voces de época se apaga y empieza a vivir como leyenda. La música se enluta con el fallecimiento de Nedra Talley-Ross, miembro del Salón de la Fama del Rock.








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Nedra Talley-RossThe Ronettes
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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