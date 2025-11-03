Viva

Sandra Bullock y Ryan Gosling: lo que realmente terminó con su relación (y no fue la diferencia de edad)

Sandra Bullock y Ryan Gosling vivieron un intenso romance que acabó por razones muy distintas a lo que se creía

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La actriz estadounidense Sandra Bullock posa para los fotógrafos junto al actor Ryan Gosling a su llegada al Palais des Festivals para asistir a la proyección de su película Asesinato 1, 2, 3, dirigida por el cineasta de origen iraní Barbet Schroeder, durante la 55.ª edición del Festival de Cine de Cannes, el 24 de mayo de 2002. La cinta fue presentada fuera de competencia.
Sandra Bullock y Ryan Gosling se separaron por sus agendas, no por la diferencia de 16 años entre ambos. (FRANCOIS GUILLOT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSandra BullockRyan Gosling
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.